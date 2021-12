– Tar gjerne en krangel med Frida om hvem som har vinnerskalle

Før Therese Johaug reiste fra Davos til Seiser Alm hvor hun skal feire jul med kjæresten, tok hun seg tid til en gjestevisitt som nisse langs ski- og turstiene i byen.

– Jeg trodde vel på julenissen til jeg var 6-7 år. Men, jeg liker fortsatt å tro litt på nissen, sier hun lurt, mens hun byr på søtsaker fra nissesekken.

Fullt så søtt er ikke forholdet til Frida Karlsson. Johaug har fått med seg at Karlsson før helgen påsto at det var hun som hadde vinnerskalle.

Frida eller Therese?

– Vet ikke hvem som har vinnerskalle jeg?

Therese Johaug lar setningen bare henge i lufta for å understreke hva hun mener om påstanden.

– Jeg føler at jeg har vinnerskalle. Altså, Frida må gjerne påstå hva hun vil, men jeg er mer enn gjerne med på en krangel om hvem av oss som har vinnerskalle. Jeg fikk iallfall «satt skapet på plass» sist helg. Jeg vant ikke med et par sekunder. For å være helt ærlig, det gjorde så godt å avslutte med en seier over «svenska bror», understreker Johaug, og mener selvsagt söta bror.

Julekjolen er med

Men, la oss komme litt i julestemning. Eller, det er kanskje ikke så lett for Johaug som har sine juletradisjoner hjemme i Dalsbygda.

– Det blir veldig rart ikke å være sammen med mamma og pappa og søsken på julaften. Jeg har feiret jul hjemme i 32 år så dette blir første gang med julaften på en annen plass, forteller skidronningen.

– Hvordan er julaften med deg og samboer Nils Jakob Hoff planlagt?

– Først vil jeg si at jeg har en veldig snill samboer som kommer hit og holder meg med selskap. Selv om det blir helt annerledes enn det vi begge er vant til så skal vi kose oss etter beste evne. Jeg har med julekjolen, så dette skal gå bra!

Therese Johaug tok seg tid til å dele ut litt julesøtsaker før hun forlot Davos.. Foto: Ernst A. Lersveen, TV 2.

– Første jul borte er selvsagt fordi det er OL om to måneder?

– Ja, jeg ønsker å gjøre alt for å stille best rustet til start i Kina. Jeg er supermotivert og skal gjøre alt jeg kan for å oppnå drømmen min.

Gullet

– Du sa at du trodde litt på julenissen, tror du på OL-gull?

– Det er bare å erkjenne at det er dette jeg mangler i premiesamlingen min, individuelt olympisk gull.

– Hvor lenge har du hatt et OL-gull i tankene?

– Helt siden jeg var liten så har det vært en drøm. Og etter at jeg ikke fikk delta i OL i Sør Korea i 2018 har OL-gull vært en motivasjon og inspirasjon for meg. For jeg var den gang kanskje i mitt livs form, men måtte altså se skirenn hjemme på tv.

– Var du bitter?

– Vil ikke si at jeg var bitter, men jeg hadde et inderlig ønske om å gå i Sør Korea. Det er jo kun hvert fjerde år du får muligheten til å vinne OL-gull så det var veldig, veldig, veldig kjipt å bli satt utenfor.

Møtes først igjen i OL

– Nå blir det først i OL at du står ansikt til ansikt igjen med Karlsson, for hun går Tour de Ski, det gjør ikke du?

– Jeg har vært med på Tour de Ski mange ganger. Det er krevende, ikke bare løpene som det er mange av, men også all reisingen. Dette tapper deg for energi. Jeg har de siste årene hatt god erfaring med å stå over touren foran mesterskap og gjør det igjen.

– Hva er planen videre nå etter dette høydeoppholdet?

– Jeg blir i Seiser Alm til 26. desember, så blir det noen dager hjemme. Så er planen å dra tilbake til Seiser og være der fram til verdenscuprenn i Frankrike et stykke ut i januar. Etter det blir det finpuss av form før OL - i Seiser Alm.

Tilbake til rivalen Frida Karlsson. Svensken har bidratt til at internasjonal kvinnelangrenn har blitt spennende. De siste årene har Johaug dominert på distanse-rennene.

– Og det er bra for sporten, sier Johaug.

– Hils Petter og Petter!

Men, TV 2s langrennseksperter Petter Northug og Petter Soleng Skinstad mener at Karlsson er så god og går så fort at hun stresser Johaug. Og da går ikke Johaug godt på ski, mener Petter og Petter.

– Tullprat, kommer det kjapt fra Johaug.

– Jeg blir ikke stresset. Fakta er vel mer at løpere, som Frida, utvikler seg og byr meg kamp og da ser det kanskje ut som jeg er stresset, men det stemmer ikke, legger hun til.

– Det virker som selvtilliten fikk seg et løft etter seieren i Davos?

– Den gjorde selvsagt godt. Dessuten har det vært herlig å være i Davos før og etter verdenscupen. Jeg har følt meg piggere og piggere nesten for hver dag. Det har jo vært en spesiell oppladning til årets sesong, jeg har gjort ting som jeg ikke har gjort før.

– Som hva da?

– Jeg har prioritert å få mange høydedøgn inn mot sesongen, og jeg har hatt få hardøkter. Hjemme har jeg gått mindre på ski en normalt, grunnet lite snø. Men, det er fortsatt to måneder til OL i Kina, og jeg vet hva som kreves for å komme i toppslag og en får gjort mye på denne tiden. Forresten, hils Petter og Petter, jeg er ikke stresset!, sier en kamplysten Johaug.

Johaugs egne ønsker for julen er av det beskjedne slaget:



– Fine løyper og fint vær!

Og legger til:



– Til alle dere der hjemme i Norge: God Jul!