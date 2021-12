Politiet stengte bowlinghall etter brudd på koronaforskriften

Det var klokken 20.15 at politiet fikk melding om at flere personer befant seg i en bowlinghall i Haugesund sentrum.

– Da patruljen kom til stedet, var det om lag 70 personer samlet der, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Den nasjonale koronaforskriften, som kom i kraft natt til onsdag 15. desember, pålegger fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller o.l, å holde stengt. Politiet anser bowlinghallen som en spillhall.

Eieren av bowlinghallen blir anmeldt for forholdet, opplyser Strand.

– Han var ikke enig i at dette var brudd på forskriften. Det er ikke bestemt om vedkommende vil bli bøtelagt.

Politiet opplyser at flesteparten av gjestene tok det fint at de måtte forlate stedet. Strand sier det er uklart hvilke konsekvenser hendelsen får for de besøkende.