Forskere strømmer til vulkanen på La Palma

Mens innbyggerne på kanariøya La Palma flyktet fra det store vulkanutbruddet, har forskere strømmet til for studere utbruddet på nært hold.

– Dette er en unik sjanse for oss til å lære, sier den australske geologen Matt Pankhurst.

Så fort han hørte om utbruddet, pakket han sekken og mikroskopet og tok første mulige ferje til øya.

Det samme har om lag 70 andre vulkanforskere og andre eksperter gjort. Utbruddet, som startet i september, har den siste tiden roet seg. Det gir forskerne anledning til å studere vulkanen på nært hold.

– Jo tidligere man får tak i den ferske lavaen som knapt har stivnet, jo mer kan man lære, sier Pankhurst.

Vulkanen i Cumbre Vieja-fjellene startet 19. september, og siden da er over 7.000 mennesker evakuert. Lavastrømmer og store mengder aske har ødelagt om lag 3.000 bygninger. Men siden mandag denne uken har vulkanen vært stille.

Maria Blanco er sjef for Spanias nasjonale geografiske senter, IGN, og hun er også på plass for å følge med på utviklingen.

– For å kunne si at utbruddet definitivt er over, må parametrene ligge på samme nivå i minst ti dager, sier hun.

Blanco sier utbruddet er en nyttig påminnelse.

– Vi kan ikke snu ryggen til naturen og glemme at dette er en vulkansk øygruppe. Utbrudd har skjedd før og vil skje igjen, sier hun.