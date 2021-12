Etablerer 500 nye studieplasser for sykepleiere

Fra høsten opprettes det fem hundre nye studieplasser for sykepleiere, fordelt over hele landet.

I dag slapp Borten Moe, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol nyheten om at regjeringen vil øke antall studieplasser for sykepleiere med 10 prosent.

Det vil si fem hundre nye studieplasser allerede fra høsten av, skriver NRK.

– Dette er en start. Vi kommer til å se framover at det blir en tyngre vektlegging innenfor de disiplinene vi vet at vi som samfunn har store behov for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe til statskanalen.

Helseminister Ingvill Kjerkol sier til NRK at Norge mangler ganske mange sykepleiere både i kommunene og sykehusene. I tillegg til spesialsykepleiere, og at det er snakk om flere tusen sykepleiere landet gjerne skulle hatt.

To hundre av plassene går til førsteårsstudenter, og så vil flere av de andre studieplassene blant annet dreie seg om spesialisering.