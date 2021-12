Ødegaard roses opp i skyene – genial assist

Leeds-Arsenal 1-4

På Elland Road tok London-klubben deres tredje strake seier. Med det blir de værende på den viktige fjerdeplassen.

Ødegaard startet for femte kamp på rad. Playmakeren, som fylte 23 år fredag, strødde rundt seg med lure pasninger. TV 2s fotballekspert lot seg begeistre.

– For en deilig dag å være Martin Ødegaard på. Det må være så fantastisk å spille på dette laget på en sånn dag, sa Erik Thorstvedt i pausen.

Landslagskapteinen har tidligere fått kritikk for ikke å involvere seg nok i det offensive spillet, spesielt med flagget på brystet. Slik var det ikke mot Leeds.

– Han har bare vært helt, helt enorm, altså. Han har spilt til en åtter på børsen i første omgang. Jeg synes tankesettet er helt fantastisk. Han vil og prøver hele tiden, roste den tidligere Tottenham-keeperen.

Se de herlige involveringene her:

Med kort tid igjen av full tid noterte også landslagskapteinen seg for en tellende involvering. På utsøkt vis chippet han lagkompis Emile Smith Rowe alene med keeper.

– Den er utsøkt, altså, sa Thorstvedt.

Se den praktfulle assisten i vinduet øverst.

Det var drammenserens første målgivende pasning i Premier League denne sesongen.

– Det var nok viktig for Ødegaard å få en assist. Det har nok plaget ham litt at han ikke har hatt en eneste målgivende. Han burde hatt flere i første omgang. Men når assisten kommer, er den utsøkt, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Med til historien hører det at Arsenal-angriperne hadde en behagelig dag på jobben, særlig i første omgang. Som Leeds gjorde mot Manchester City i midtuken, gikk de hvitkledde fullstendig i oppløsning.

Leeds-slakt

«The Gunners» gikk til pause med 11-0 i statistikken om skudd på mål. I faktiske mål stod det 3-0. Formspilleren Gabriel Martinelli stod for to av dem, Bukayo Saka for det siste.

– Leeds har ikke sett i nærheten ut. Det er fortsatt de samme feilene som de gjorde mot Manchester City. Det er godt gjort av Arsenal, men de får veldig enkle arbeidsforhold, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i pausen.

Yorkshire-klubben fikk noe bedre kontroll i andre omgang. De øynet et lite håp da Raphinha scoret på straffe midtveis, men Arsenal økte ledelsen kjapt.

«The Gunners» har nå fire poeng å gå på til West Ham på femteplass med én kamp mer spilt. Leeds er fem poeng foran Burnley på 18. plass, men har tre kamper mer spilt.

Marcelo Bielsas er midt i en vanvittig skadekrise. Leeds-supporterne hadde nok den i bakhodet da de applauderte favorittlaget av banen etter det stygge tapet.