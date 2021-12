Truls Svendsen vant Norges nye Megahit

I dag ble det avgjort, Truls Svendsen stakk av med den gjeve førsteplassen!

Med over en million streams for låten og en førsteplass i Norges nye Megahit, så kan komikeren også kalle seg for en artist.

– Det her er veldig stas, hva skal man si, det er helt rått, sier Truls Svendsen.

Men legger til at han føler at han har stjålet den litt fra Helene Olafsen.

– Hun har levert så sinnsykt bra i alle disse programmene.

Se vinnerduetten i videovinduet øverst i saken

Rett til topps

Her fremfører hun «Ludvig Daae»: – Du er en fantastisk performer

De siste ukene har vi fått høre mange egenproduserte låter i beste sendetid på TV 2. Julelåter, personlige låter og låter med sterke budskap.

Helene Olafsen og Truls Svendsens har til og med klart å kapre førsteplassen på Norges topp 50-liste på Spotify, med sine låter « Ludvig Daae » og «Når Julefreden Senker Seg». Truls Svendsen kom inn som utfordrer forrige uke, men Helene Olafsen har vært med fra første program. Hun har imponert med låtene sine, og spesielt med den aller første, nemlig «Ludvig Daae» som har fått over tre millioner avspillinger på Spotify.

– Jeg føler jeg har vunnet allerede, sier Helene Olafsen som kom på andreplass, til tross for at låten hennes har fått over tre millioner avspillinger på Spotify.

Olafsen drar derfor hjem med en gullplate, som er en seier i seg selv.

– Gullplaten skal få henge i varmestuen til Ingierkollen

Her kan du se og høre alle låtene:

Abu + Myra - «Hjertet går bang»

Programleder og komiker Abubakar (Abu) Hussain (34) ville lage en kjærlighetslåt for de tøffe gutta. Resultatet ble rappen «Hjertet går bang». Myra (Regina Tucker) (27) har bistått 34-åringen på denne låten.

– Abu er det en ting hjertet går bang på, så er det deg. Jeg ble nesten emosjonell. Jeg er så stolt over deg, sa mentor etter opptredenen under finalen.

– Du er en stjerne. Du har bare blitt bedre og bedre, skrøt Daniel Kvammen (33), og trillet en femmer.

Både Petter Katatstrofe (32) og Lise Karlsnes (43) ga 34-åringen seksere.

– Jeg elsker det, roste førstnevnte.

Hussain fikk 26 dommerpoeng totalt.

Helene + Staysman - «Ludvig Daae»

Tidligere snowboardkjører og programleder Helene Olafsen (31) fremførte sin megahit, «Ludvig Daae» – en sang hun har dedisert til mannen ved samme navn, som drev Ingierkollen Slalåmsenter da hun var liten. 31-åringen har laget låten sammen med tidligere mentor, Stian «Staysman» Thorbjørnsen (39).

– Dette er en helt klart sekser, sa hovedpersonen Ludvig Daee imponert etter at Olafsen hadde fremført hiten.

– Du er en fantastisk performer, roste Myra og belønnet 31-åringen med en sekser.

– Jeg koser meg å se på, sa Karlsnes og trillet også en sekser.

Resten av dommerpanelet belønnet Olafsen med femmere.

31-åringen mottok 27 dommerpoeng.

Martine + Myra - «Fuckboy»

Influenser Martine Lunde (25) sang om å slå tilbake mot slemme gutter i sin mest populære låt, «Fuckboy». Lunde har laget hiten sammen med mentor Myra (Regina Tucker) (27).

– Du er en stjerne. Du drømmer ikke bare, du er det. Jeg er kjempestolt av deg, skrøt mentor Myra.

Kvammen uttrykte at han sangen hadde vokst litt på ham, og gikk fra en firer til en sekser på terningen.

Flere av dommerne mente imidlertid at Lunde fremdeles hadde litt å gå på.

– Det treffer meg ikke så voldsomt, sa Karlsnes, og trillet en firer.

– Litt hardere i malingen. Jeg synes teksten er altfor svak, mente Dancke, og ga en firer.

Lunde fikk 24 dommerpoeng.

Truls & Charlotte + Daniel - «Når julefreden senker seg»

Duetten «Når Julefreden Senker Seg» gikk rett til topps på hitlistene denne uken, og under premierekvelden fremførte komiker og programleder Truls Svendsen (49) og samboeren Charlotte Smith (32) julelåten på nytt fra scenen. Mentor Daniel Kvammen (33) har veiledet paret.

I likhet med sist sending drysset det seksere over paret.

– Jeg er helt på ekte rørt. Aldri i min villeste fantasi hadde jeg trodd at det skulle bli så forbanna vakkert, sa mentor Kvammen.

– Jeg får lyst til å dra hjem til jul til Nord-Norge, og jeg er ikke derfra engang, berømmet Myra.

Karlsnes ga derimot duoen en firer, da hun mente at hun ikke kunne huske melodien.

Oskar + Vidar Villa - «En Til»

TikToker Oskar Westerlin (23) hadde fått med seg faren da han skulle opptre med sin mest strømmede låt, «En Til». Sangen handler om det forholdet nordmenn har til flyplasspilsen. Mentor Vidar Villa (Vidar André Grødset Mohaugen) (32) har vært med på låtkomponeringen.

– Jeg elsker det. Dette er helt nydelig. Jeg blir oppriktig glad, sa mentor Petter Katastrofe lattermildt.

– Du er min favorittdeltaker. Dessverre er det litt urovekkende at det er flere av dere, sa Kvammen, men ga likevel en sekser.

– Jeg blir satt ut – for en låt!, utbrøt Karlsnes, og trillet også en sekser.

Det samme gjorde Ole Evenrud (59).

Dancke synes fremdeles Westerlin manglet takt og tone.

Westerlin hanket inn 27 dommerpoeng totalt.

Odda + Myra - «Sexy in the face»

Komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson (41) ble slått ut allerede etter første sending av Norges nye megahit, men fikk komme inn igjen som utfordrer i finalesendingen. Williamson opptrådte med «Sexy in the face», som handler om da han ble kåret til Norges mest sexy mann av magasinet Elle i 2011. 41-åringen har fått hjelp av mentor Myra (Regina Tucker) (27) til å lage denne låten.

– Jeg synes du har gjort en veldig god jobb, mente mentor Myra etter fremførelsen.

– Jeg vet ikke om det er hipt eller ikke. Fra dypt i mitt hjerte – dette er fantastisk, uttrykte Kvammen og belønnet Williamson med en sekser.

– Very sexy, mente Karlsnes, og ga en sekser. Det samme gjorde Petter Katastrofe.

Dancke hadde derimot en liten innvending.

– Jeg følte ikke denne låten helt. Men Odda har x-faktor. Det går ikke an å ta øynene fra Odda. Jeg tror ikke dette er en hit, men du er en stjerne, sa Dancke, trillet en firer.

41-åringen fikk 27 dommerpoeng totalt.