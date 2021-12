Haaland målløs av banen i Dortmund-tap

Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2-3 (0-1)

Borussia Dortmund tar vinterpause i Bundesliga på andreplass etter 2-3-tap mot Hertha Berlin lørdag kveld.

Julian Brandt ga Dortmund ledelsen i første omgang, men etter sidebytte snudde Herha. Steffen Tigges tente et håp om poeng med en redusering, men Hertha hold unna og vant 3-2.

Det er nå ni poeng opp til serieleder Bayern München for Dortmund, mens Bayer Leverkusen som har en kamp mindre spilt ligger på tredjeplass, seks poeng opp til Dortmund.

Borussia Dortmunds neste kamp er ikke før 8. januar. Da møter serietoeren Eintracht Frankfurt på bortebane.

Etter skadecomebacket til Haaland sto jærbuen med seks mål på fem kamper før oppgjøret mot Hertha Berlin, men på Olympiastadion kom ikke Haaland til en eneste avslutning på mål.

VAR-hjelp

Snaut 20 minutter var spilt når Hertha Berlin og Myziane Maolida satt ballen i mål først. Lagene gjorde seg så klare for avspark, men Dortmund ble reddet av videodømming.

For etter flere minutter med VAR-gjennomgang ble målet annullert for en hårfin offside. Dommeren mente Maolidas spissmakker Ishak Belfodil var i ballbanen som hindret keeperen og en Dortmund-forsvarer.

Drøyt ti minutter senere tok heller Dortmund ledelsen. Erling Braut Haaland førte ballen mot 16-meteren, og en Hertha-forsvarer kastet et bein ut som gjorde at ballen plutselig gikk gjennom til Julian Brandt som på elegant vis chippet inn 1-0.

Drømmeminutter

Etter sidebyttet tok det ikke lang tid før kampen var snudd. Ishak Belfodil ble spilt i gjennom. 29-åringen var råsterk og utlignet til 1-1 fem minutter ut i andre omgang.

Ikke lenge etter kom vertenes andre når Marco Richter klemte til fra distanse. En utsøkt dupp i lengste hjørnet fra snaut 20-meter, og 2-1 til hovedstads-laget var et faktum.

Dortmund slurvet gjentatte ganger i forsvar, og det straffet seg 20 minutter før slutt. Målscorer Brandt sov i timen, men ble først reddet av keeper Marwin Hitz. På returen var imidlertid Richter nådeløs, og banket inn 3-1 og sitt andre for kvelden.

Steffen Tigges tente et håp for bortelaget med et vakkert hodestøt til 2-3 etter 82 minutter, men Hertha vant 3-2.