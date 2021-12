Katten Midas er født med fire ører

Midas lever et godt liv i Ankara i Tyrkia sammen med matmor Canis Dosemeci og familien.

Hun ble født med to sett ører og en kjeve som ikke fungerer som den skal. Underkjeven til Midas er videre på sidene. Dette fører til at tungen hennes er synlig hele tiden.

Dermed har hun et noe spesielt utseende som har skaffet henne hele 144.000 følgere på Instagram og enorm interesse fra flere internasjonale medier.

Til Reuters sier familien at de forelsket seg i Midas med en gang, og tok henne med seg hjem. De var redde for at sjansene hennes for å bli adoptert var mye mindre siden hun skiller seg ut fra de andre kattene med det noe spesielle utseendet.

ELSKET: Midas er høyt elsket av familien Foto: CAGLA GURDOGAN / Reuters

Fire fungerende ører

Selv om Midas har to ekstra ører, blir hun ikke påvirket av dette.

Ifølge veterinæren som har behandlet Midas, Resat Nuri Aslan, påvirker ikke ørene kattens hørsel på noen som helst måte.

Aslan forteller at alle fire ører er koblet til ørekanalen, og hun dermed hører likt som alle andre katter.

HJEMME: Midas bor sammen med matmor og Golden retrieverne Zeyno og Suzi Foto: CAGLA GURDOGAN / Reuters

Vil inspirere andre

Matmor Dosemeci adopterte Midas, til tross for at hun ikke ser ut som alle andre katter.

Nå håper Dosemeci at flere vil adoptere katter, istedenfor å kjøpe dem fra butikker.

Hun får flere henvendelser fra folk som ikke kan tro at Midas har fire ører.

– Alle vil komme å se henne eller så vil de ha bilder, sier Dosemeci til Reuters.