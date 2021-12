«Dommedags-isbre» skaper flomfrykt

Global oppvarming har gjort verdens største isbre ustabil. Dersom den bryter opp, kan havnivået øke med over en halv meter.

De siste årene har varmt sjøvann gradvis trengt inn under isen i Antarktis, og nå har amerikanske og britiske forskere oppdaget store sprekker i den gigantiske isbreen.

Spørsmålet er ikke lenger om, men når hele breen vil brekke av og falle i havet. Tidligere antok man at isen i Antarktis var så tykk, at hendelsen kunne ligge flere hundre år frem i tid, men nå sier isforskerne at det kan skje i løpet av få år.

– Det vil skje dramatiske endringer i området foran isbreen innen 10 år. Det er det alle studier nå indikerer, sier Ted Scambos, lederen for det internasjonale forskningssamarbeidet ITGC til BBC.

Flomfare

For 20 år siden ble forskerne tatt på senga, da isbremmen Larsen B på over 3000 kvadratkilometer gikk i oppløsning på mindre enn tre uker.

Ingen hadde forutsett hendelsen, som ble koplet til klimaendringer.

Siden da har den globale oppvarmingen skutt fart og satellittbilder fra verdensrommet har dokumentert hvordan Thwaites stadig blir mindre. Rundt 50 milliarder tonn med is forsvinner årlig i havet, ifølge ITGC.

Hvis breen går i oppløsning, tror forskerne at havnivåene øke med inntil 65 centimeter, noe som kan gå hardt utover lavtliggende kystområder over hele kloden.

VARMEREKORD: I februar 2020 registrerte argentinske meteorologer varmerekord, med hele 18, 3 grader på forskingsbasen Esperanza nord i Antarktis. Foto: Vanderlei Almeida/AFP.

«Proppen» kan forsvinne

Men ikke nok med det.

Ifølge The Guardian er det virkelige dommedagsscenariet hva som kan skje etterpå.

Thwaites-breen fungerer nemlig som en slags kork, og hvis den forsvinner, kan hele det Vest-Antarktiske isdekket være i fare - et område på størrelse med India.

Forskerne tar imidlertid dette scenariet med en klype salt foreløpig.

– Hvis hele den Vest-Antarktiske isflaten kollapser og smelter, vil havnivået stige med 3,3 meter, men en slik prosess vil ta mange hundre, kanskje tusenvis av år, slår Det internasjonale Thwaites-isbre samarbeidet fast på sin hjemmeside.