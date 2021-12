Balagué om keeperstjernen: – Uten tvil verdens beste

Den spanske fotballeksperten er sikker i sin sak – ingen er bedre i mål enn Thibaut Courtois for øyeblikket.

Halvveis inn i sesongen har Real Madrid allerede festet et jerngrep om LaLiga-tittelen. «Los Blancos» ser bortimot ustoppelige ut, og har vunnet sine siste ti kamper på rad i alle konkurranser.

Lagoppstillingens navn nummer én i Carlo Ancelottis etablerte mannskap er Thibaut Courtois. Belgeren har stått som en mur i mål for hovedstadslaget, og nyter en av sine mest imponerende sesonger.

Får ros av eksperten: – Verdens beste målvakt

I et lag som viser ingen tegn på å bremse den glohete formen deres, har Courtois gjort sakene sine ekstremt godt bakerst for Real Madrid. TV2s LaLiga-ekspert, Guillem Balagué, rangerer 29-åringen helt i toppen.

– Han er uten tvil verdens beste målvakt. Han har alt. Han redder poeng for laget, har lederkvalitetene en målvakt trenger, og er veldig god med bena. Du ser ham ikke gjøre feil heller. Alt dette gjør ham til den beste i verden for øyeblikket, sier spanjolen om keeperkjempen.

SIKKER: Guillem Balagué er ikke i tvil om hvem som er verdens beste keeper. Foto: Olof Andersson

Balagué utdyper at lagets imponerende forsvar kommer av flere faktorer, men at den belgiske målvakten på sitt beste denne sesongen har bidratt betydelig.

– Laget har vært veldig solid defensivt. Det er ingen tvil om at man kan takke både forsvaret og Courtois for det. Han har hatt to veldig gode stoppere foran seg, men når han har blitt tilkalt har avgjørelsene hans vært glimrende.

Thorstvedt: – En enormt stødig målvakt

TV2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, mener at det ikke er enkelt å avgjøre hvem som klart skiller seg ut som den beste av de beste, men sparer heller ikke på skryten av Courtois.

– Det er vanskelig å si om han er verdens beste når det er så mange gode målvakter, men han har hatt en veldig positiv utvikling. Han har en utrolig avslappet spillestil, og er aldri stresset. Du ser at han alltid kan gå ut og gjøre det samme kamp etter kamp.

Den tidligere landslagskeeperen sier at han for øyeblikket ville valgt belgeren som målvakt i sitt beste lag.

– Han er keeperen jeg ville hatt i mitt lag. Man snakker jo mye om for eksempel Donnarumma, men over tid har Courtois vært veldig god. Han har en ekstrem ro. Han har ingen form for nerver og er en enørmt stødig målvakt for Real Madrid.

Hovedstadslaget måtte i sommer se sine to mest erfarne midstoppere forlate klubben. Sergio Ramos sikret en gratisovergang til PSG etter 15 tjenesteår for hvittrøyene, mens Raphaël Varane beveget seg videre til Manchester United.

Med et relativt ferskt forsvar, og ikke minst et nykomponert midstopperpar i David Alaba og Edér Militão, understreker Thorstvedt at en såpass godt bevandret målvakt som Courtois er svært hjelpsomt.

– Man får en veldig positiv innflytelse på resten av laget med en keeper som er så stødig og rolig. Nå har Real Madrid til dels bygd et helt nytt forsvar, og det er klart at det da hjelper stort med en så rutinert målvakt.

I FORM: Thibaut Courtois har hatt mange avgjørende redninger for Real Madrid denne sesongen. Foto: GABRIEL BOUYS

Balagué på sin side påpeker at det ikke er først nå 29-åringen skinner for Real Madrid. Sesongens toppnivå har han holdt i hvert fall et par år, mener den spanske journalisten.

– Jeg syns ikke det er så mye som har endret seg i år. Courtois har holdt dette nivået en stund nå. Det er klart at man får erfaring og bestandighet med årene, men jeg mener at han har vært på dette nivået i minst to år.

LaLiga-eksperten ser ingen grunn til at Courtois ikke blir i Real Madrid for den overskuelige framtiden.

– Han har slått seg ned og er lykkelig i den mest attraktive klubben i verden. Real Madrid representerer fotballhistorie, titler og glamour, og han har ingen grunn til å ville reise i fra det.