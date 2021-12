Flere kreftleger er nå bekymret for at sykehusene kan bli nødt til å kutte i kreftbehandling for å behandle koronasyke. En av dem er Andreas Stensvold, avdelingssjef for kreftavdelingen på Sykehuset Østfold.

3705 personer har det siste døgnet fått påvist koronasmitte i Norge. Lørdag var 364 koronapasienter innlagt på sykehus, 19 færre enn dagen før. 117 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 74 på respirator.

– Planlegger for skrekkscenario

I mange andre europeiske land har kapasiteten på intensivavdelingen vært så sprengt at de har måttet utsette operasjoner av kreftpasienter. Den Europeiske Kreftforeningen er alvorlig bekymret etter en kartlegging som viser at rundt 100 millioner kreftundersøkelser er avlyst under pandemien. Over halvparten av alle kreftpasienter har opplevd utsettelser i behandlingen, på grunn av overbelastning av helsevesenet og smittefare.

I Norge har kreftbehandlingen vært skjermet under hele pandemien, og pasientene har fått behandling som planlagt. Nå planlegger sykehusene rundt i Norge for skrekkscenarioet, ifølge Stensvold.

– Det kan hende at vi må ta bort personell fra kreftavdelingene for å gi nødvendig helsehjelp til dem som kommer inn, sier Stensvold.

MYE JOBB: Avdelingssjef for kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold forteller om arbeidsuker på 70-80 timer. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hvis smitten og innleggelsene fortsetter å øke, hva blir da prioritert bort?

– Da må vi prioritere bort de som ikke kan bli friske av sin kreftsykdom. Det kan være alle typer former for kreft med spredning. Da kan det i verste fall hende at vi ikke kan tilby dem cellegiftbehandling. Så kan det hende at vi kommer i en situasjon hvor vi må strekke på intervallet mellom cellegiftkurene hos de som skal bli friske av sin kreftsykdom, og det vil ha betydning for livskvaliteten deres, sier kreftlegen.

– Det er jo da de aller sykeste som blir nedprioritert?

– Ja. Vi må være så kyniske å si at de jeg klarer å kurere, de må jeg prioritere, det tror jeg alle forstår. Vi kommer til å få en knallhard prioritering, også på respirator hvis kapasiteten i Norge begynner å bli sprengt. Så dette er alvorlig, understreker han.

– Ber på mine knær

Kreftlegen sier at de ved hans avdeling klarer å få det til å gå rundt enn så lenge, men at situasjonen er krevende på grunn av mye sykdom blant ansatte og mange innlagte med blant annet luftveissykdommer.

– Vi har over 100 prosent belegg og et høyt trykk før jul på vår poliklinikk hvor vi gir cellegiftbehandlinger, sier overlegen.

Den siste tiden har vaksinasjonstallene gått i riktig retning. Rundt 20 000 personer har tatt sin første vaksinedose de siste to ukene. Samtidig melder kommuner at de sliter med å få folk til å komme for å ta andre og tredje dose.

Stensvold syns det er bra at vi ikke har vaksinetvang i Norge, men innrømmer at det er frustrerende å se at mange av dem som nå er innlagt er uvaksinert, samtidig som innleggelsestallene truer kreftbehandlinger.

– Så klart det går noen tanker gjennom meg. Jeg syns dette er trist. Jeg må ha respekt for at du ikke ønsker å vaksinere deg, men jeg ber på mine knær, vaksiner deg nå, slik at vi slipper å komme i en situasjon hvor vi må prioritere hvem som skal legges på respirator, sier han.

– Følger situasjonen dag for dag

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en uttalelse at hun har forståelse for at presset er krevende for ansatte, pasienter og pårørende. Hun legger til at det per nå kun er de operasjonene som kan vente som blir utsatt.

Helseminister Invild Kjerkol (Ap), sier at de følger situasjonen på sykehusene dag for dag. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Sykehusene har beredskapsplaner hvor ulike tiltak blir iverksatt ved kapasitetsutfordringer. Det er viktig å sikre forsvarlig drift. Operasjoner som omfatter kreft, barn og øyeblikkelig hjelp er ikke omfattet av dette. Dette er faglige vurderinger som sykehuset gjør. Operasjoner som haster blir fremdeles gjennomført.

Hun legger til at departementet følger situasjonen dag for dag og vil sette inn strengere tiltak dersom det blir nødvendig.