Sørloth-bekymring: – Ekkelt for en spiss

Real Sociedad-Villarreal 1-3

Lørdag ble 26-åringen byttet inn ni minutter før full tid, på stillingen 1-2 til Villarreal.

Sørloth maktet ikke å bidra med målpoeng. På overtid brente han en gyllen scoringsmulighet, og fikk seg en trøkk da han ble taklet like etter avslutningen i bølge nummer to.

Se video øverst.



I siste sekund kontret heller «den gule ubåten» inn 3-1. Real Sociedad hadde riktignok et vrient utgangspunkt etter at stjernespiller Mikel Oyarzabal utvist for en grisetakling tidlig i andre omgang:

– Jeg håper han (Sørloth) klarer å kjempe seg til en plass der. Det er en fin klubb og en god mulighet til å spille i LaLiga. Hvis du hopper fra miljø til miljø hele tiden, kan det være vanskelig. Du får ikke den statusen du trenger i og rundt laget, sier Kristoffer Løkberg som gjest i TV 2s LaLiga-studio.

ELITESERIEPROFIL: Kristoffer Løkberg og Alexander Sørloth spilte i samme barndomsklubb, Strindheim. 29 år gamle Løkberg er tre år eldre. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Etter at han dro utenlands, og særlig etter at han flyttet til England, er det blitt mange klubbskifter på Sørloth.

Forrige gang 26-åringen virkelig fikk tillit, ble han toppscorer i Tyrkia og så het på overgangsmarkedet at storklubben RB Leipzig bestemte seg for å punge ut. Der fikk han ikke fast plass på laget.

Sørloths hyppige overganger Vintervinduet 2018: Solgt til Crystal Palace Vintervinduet 2019: Leid ut til Gent Sommervinduet 2019: Leid ut til Trabzonspor Sommervinduet 2020: Solgt til RB Leipzig Sommervinduet 2021: Leid ut til Real Sociedad

I Real Sociedad er han heller ikke bankers i startoppstillingen.

I ligaen er det blitt med seks starter for trønderen. Lørdagens innhopp var det åttende. Han har scoret ett mål i LaLiga, og to i Europaligaen.

Når Real Sociedad starter med én spiss, er konkurransen er tøff: Den svenske yndlingen Alexander Isak.

– Som spiss – spesielt – er du avhengig av tillit over tid for å få i gang målproduksjonen. Når du kjenner at hver gang du går ut på banen må du nesten prestere til åtte av ti for å få starte neste kamp, i stedet for at du har roen og kan senke skuldrene, er det ekkelt. Det er en vanskelig situasjon han er i, mener Viking-spilleren.

Tidligere denne uken sa Sørloth til VG at han kanskje har vært litt vel stresset med å komme seg av gårde så snart han ikke er blitt ordentlig satset på.

– På papiret ser spissparet Alexander Isak/Alexander Sørloth spennende ut. Så får vi se om de klarer å sette sammen resten av laget, for de foretrekker stort sett å spille med én spiss, medgir Løkberg.

Sørloths lag ligger på sjetteplass i LaLiga, i skrivende stund ett poeng bak den viktige fjerdeplassen.