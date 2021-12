Slik blir Norges smittevernstiltak mottatt i USA

Da regjeringen innførte nye tiltak for å hindre koronaviruset å spre seg, ble det blant annet innført nasjonal sjenkestopp. Dette har amerikanerne nå fått med seg.

På onsdag måtte barene igjen stenge kranene. Tre måneder etter full gjenåpning av samfunnet, var det stopp.

Dette har ikke gått ubemerket blant amerikanerne, som har det gøy på vår bekostning.

Trevor Noah er en stor talkshow-vert i USA med programmet sitt «The Daily Show with Trevor Noah». Programmet har blant annet vunnet en Emmy og tar for seg daglige nyheter.

Et klipp av programmet er delt på YouTube-siden deres. Videoen som viser Noah snakke om Norges sjenekstopp er sett over 363.000 ganger.

– Wow, ingen drikking

Noah blir sjokkert av at det er smittestopp i Norge på vinteren.

– Wow, ingen drikking i Norge på vinteren? Man kan jo like gjerne dø av COVID da, spøker Noah.

Selv om det er innført nasjonalt sjenkestopp har barer og restauranter lov til å holde åpent. Så lenge det ikke serveres alkohol.

Dette får Noah til å reagere.

– Hvorfor holder de barene åpne, om man ikke kan drikke?

– Er det personer der ute som bare er der for peanøtter, høylytte samtaler og for å stå i andres tiss når de er på do?

Gikk viralt

En video på TikTok av komikeren som viser det samme klippet, har fått flere likerklikk på det populære sosiale nettverket.

Videoen har fått mer enn 55.000 likes og i kommentarfeltet er det flere som har det gøy med prisene for en øl i Norge, og at det uansett er veldig vanlig å ha hjemmefester.

«Dere vet tydeligvis ikke hva en drink koster på en bar her», skriver en.

«Men de har ikke stengt Vinmonopolet», skriver en annen.

«Det er uansett for kaldt til å gå ut », mener en annen.