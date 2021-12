Ordfører frustrert over NVE: – Vi har veldig liten tålmodighet

VUKU (TV 2) Situasjonen i Vuku er dramatisk etter at Verdalselva har gått over breddene sine. Ordføreren i Verdal kommune forteller at han har mistet tålmodigheten med NVE.

Verdalselva har flommet over, og situasjonen blir beskrevet som dramatisk og kaotisk. Ordfører i Verdal kommune, Pål Sverre Fikse (Sp), er frustrert og har mistet tålmodigheten med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Jeg forstår at innbyggerne er frustrert når det kommer en ny flom og ingenting har skjedd. NVE har utsatt og utsatt. Vi har veldig liten tålmodighet med NVE akkurat nå, sier Fikse til TV 2.

Han forteller at kommunen har gjort alt de skal i forhold til vedtak og midler til flomsikringsplanen.

– Men dessverre er NVE forsinket med planene, og det er veldig trist å være vitne til i dag, sier ordføreren.

Tidligere ordfører i Verdal kommune, Bjørn Iversen, er veldig skuffet over NVE. Foto: Jan Arne Austad

– Veldig skuffende

Fikse er ikke alene om å ha mistet tålmodigheten. Tidligere ordfører og nåværende fylkespolitiker, Bjørn Iversen (Ap), er frustrert over at det ikke har kommet tiltak etter flommen i 2006.

– Når det gjelder Vuku så tillater jeg meg å gi uttrykk over at jeg er skuffet over NVE, for at de ikke har fått opp flomvoller som de har lovet i mange år.

Han legger til at det er en stor påkjennelse for både befolkning og bedrifter i Vuku.

– Jeg er skuffet over NVE som ikke har fått opp lovede tiltak som kunne holdt en del av vannet ute av Vuku sentrum. Jeg tillater meg som privatperson å si at jeg er veldig skuffet, sier Iversen.

Vuku Bilsenter er omringet av vann. Foto: Jan Arne Austad

Slik svarer NVE

Regionsjef i NVE Region Midt-Norge, Terje Thuseth, har forståelse for kritikken mot direktoratet.

– Det er en krevende situasjon kommunen står overfor, og ikke minst for de som er berørt av flommen.

Han sier videre at det er flere årsaker til hvorfor NVE ikke har kommet med ny flomsikringsplan

– Vi holder nå på med å gjennomføre en detaljprosjektering av sprengningsarbeid i en grøft gjennom fossen. Den skal ferdigstilles nå før jul. Sprengning er mye arbeid, og det tar tid å prosjektere.

Thuseth legger til at NVE også jobber med flere tiltak, blant annet i Vuku sentrum.

– Alle tiltakene er avhengig av hverandre og skal tas i rekkefølge. Dette er noe vi i NVE og kommunen må gjøre sammen. Dette skal gjøres like etter nyåret. Poenget er nå at vi har en fremtidsplan.

Se bildene: Kaos og stengte veier

Forstår frustrasjonen

Thuseth forteller at det er vanskelig å svare på om flomskadene i området kunne vært hindret hvis NVE hadde gjort de tiltakene de skulle.

– Så lenge tiltakene ikke er gjennomført, så er det krevende å sitte i dag å svare på det. Målsetningen med tiltakene er å hindre dette.

Videre forstår han frustrasjonen til både innbyggere og kommunen.

– Det er alltid krevende og bli utsatt for flom, så jeg har stor forståelse for dem som er berørt av det. Og en full forståelse for at kommunen er frustrert.

– Har NVE grunn til å ta selvkritikk i denne saken?

– Ja, men det er for tidlig å si.

Oransje farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for svært mye regn i Trøndelag, og lørdag var det målt mellom 70 og 140 millimeter på ett døgn, aller mest i Åfjord på Fosenhalvøya.

Farenivået for jordskred, flom og sørpeskred og alle de stengte veiene gjør at folk oppfordres til å holde seg hjemme mens uværet pågår.

Bygda Vuku er svært hardt rammet.

– Akkurat nå er vi veldig spent på se om den stiger ytterligere, slik at det går ut over enda flere bygninger i Vuku, sier Fikse.