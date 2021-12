Granerud beste norske da Geiger vant

Halvor Egner Granerud ble norske i verdenscupen i sveitsiske Engelberg lørdag. Med et hopp på 135 meter i andre omgang klatret fjorårets verdenscupvinner to plasser og ble nummer sju.

– Jeg kjenner at det er veldig close at det flyr mye lenger, men det er et helt ok resultat, sier Granerud til TV 2 etter rennet.

Verdenscuplederen Karl Geiger slo til med 140 meter i finaleomgangen, og vant rennet foran Ryoyu Kobayashi og Timi Zacj.



Marius Lindvik gjorde et byks på resultatlista i andre omgang og hoppet seg opp åtte plasser i finaleomgangen med et hopp på 134,5 meter. Det holdt til en 10. plass for 23-åringen.

Robert Johansson ble nummer 13, mens Johann Andre Forfang endte på en 20.plass.

Landslagstrener Alexander Stöckl sitter i isolasjon i Tyskland etter at han testet positivt for korona forrige helg, og fulgte rennet fra hotellrommet.

– Lagmessig kan vi være ganske fornøyd med resultatet, men vi har dessverre ingen i toppen, så det håper vi gutta kan fikse til i morgen, sier Stöckl til TV 2.

– Litt skuffende

Etter første omgang var Halvor Egner Granerud best av de norske. Med et hopp på 131,5 meter lå 25-åringen på en 9.plass, 14.3 poeng bak ledende Timi Zajc fra Slovenia.

Robert Johansson var nummer 13 etter første omgang, mens Marius Lindvik og Johann Andre Forfang var henholdsvis nummer 18 og 27.

– Jeg må si det er litt skuffende at vi ikke har flere høyere opp på lista, sa landslagstrener Alexander Stöckl etter den første omgangen.

Daniel Andre Tande var ikke i nærheten av å følge opp pallplassen fra Klingenthal forrige helg, og klarte ikke å ta seg til finaleomgangen.

Anders Fannemel mislyktes totalt og var ikke i nærheten å kvalifisere seg til andre omgang, mens Fredrik Villumstad ble disket.

I morgen får de norske hopperne en ny sjanse i den samme bakken.

Se rennet på TV 2 og TV 2 Play søndag fra klokken 15.55.