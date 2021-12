Dette døde ofrene i festival-tragedien av

5. november døde ti mennesker, og flere hundre ble skadet under Travis Scotts Astroworld-festival. Nå har myndighetene offentliggjort den offisielle dødsårsaken til de som døde.

– Ble knust og drept

Ifølge rapporten døde alle de ti ofrene av kvelning. For et av ofrene skal en medvirkende dødsårsak også ha vært en farlig kombinasjon av kokain, metamfetamin og etanol, skriver E! News.

Advokat Tony Buzbee, som representerer et av ofrene, sa i en uttalelse på torsdag, at den rettsmedisinske rapporten bekrefter det familien allerede visste: «At Axel ble knust og drept i folkemengden under konserten uten egen skyld».

– Axel Acostas familie ser frem til å presentere saken i retten for en jury, i håp om at alle de ansvarlige blir holdt juridisk ansvarlige, og at en slik tragedie som kunne vært unngått, aldri skjer igjen, sa Buzbee.

Vil forhindre fremtide tragedier

Advokaten var også én av de som reagerte kraftig på Scotts uttalelse rundt tragedien i et intervju med radio- og TV-personligheten Lenard Larry McKelvey (43). Han hevdet at artisten prøvde å gjøre seg selv til et offer, skrev TMZ.

Etter den tragiske hendelsen var det flere som valgte å saksøke både Travis Scott, Live Nation, arrangører og artisten Drake for uaktsomhet under Astroworld-konserten.

Flere medier kritiserte også Scott for å ha oppmuntret til vold under flere konserter i forkant av katastrofen.

Ifølge E! News, samarbeider nå Travis Scott med United States Conference of Mayors, om et intiativ som har som formål å forhindre fremtidige tragedier under konserter.