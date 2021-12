Brann-leder Vibeke Johannesen fratrer sin stilling

Saken oppdateres!

Det stormer i Brann etter nedrykket til Obosligaen.

Lørdag kom beskjeden om at daglig leder Vibeke Johannesen er ferdig i klubben. Det skriver klubben selv på sine nettsider lørdag kveld.

Ble enige

– Styret og Vibeke ble enige om at dette var det beste for Brann. Det synes jeg er en veldig fin utgang på det hele, sier Siv Skard, som nylig ble styreleder da Birger Grevstad jr. trakk seg torsdag.

Hun forteller at Johannesen nå får en sluttpakke i henhold til kontrakten.

– Når håper dere å ha en ny daglig leder på plass?

– Det tør jeg ikke si et tidspunkt på. Det er et arbeid som vi har startet.

– Hvorfor måtte Johannesen gå nå?

– Dette er en konklusjon basert på en evaluering. Vi er en medlemsklubb og selvfølgelig lytter vi til medlemmene. men beslutningen er et resultat av samtaler med Vibeke.

TIDLIGERE LANDSLAGSSPILLER: Branns nye styreleder Siv Skard har elleve landskamper for Norge. Foto: Tor Richardsen

– Måten Vibeke tok dette på, og måten vi kom til enighet på, viser med all tydelighet at hun er person med meget høy integritet og profesjonalitet. Det fikk hun virkelig demonstrert i dag. Det er klart det er vondt å gi seg for henne. Men jeg er veldig takknemlig for at hun har satt Brann og klubben først. Det gjorde hun i dag, sier Skard til TV 2.

Samtidig meldes det at styret stiller sine plasser til disposisjon.

– Vi tenker at det er det ansvarlige å gjøre nå som tre styremedlemmer som trakk seg denne uken. Det er et samstemt styre som står bak denne avgjørelsen.

– Nå må valgkomiteen bestemme hvem som skal sitte i styret, sier Skard.

I pressemeldingen står det:

«Styret i SK Brann stiller samtidig sine plasser til disposisjon, og vil innkalle til et ekstraordinært årsmøte så snart valgkomiteen har en innstilling til nytt styre klart.»

Tidligere styreleder reagerer

En som reagerer er tidligere styreleder Grevstad jr.

– Jeg synes det er ganske så merkelig at det gjenværende styret kan gjøre noe sånt, når de fikk meg til å trekke meg for å verne henne, sier Grevstad til BT.

Umiddelbart etter nedrykket fortalte Johannesen at hun ønsket å bli værende i Brann.

Hun har vært i klubben i syv år og var sentral i beslutningen om å bytte ut sportssjef Rune Soltvedt med danske Jimmi Nagel Jakobsen tidligere i år, uten at det ga umiddelbare resultater på banen.

Johannesen har også måttet stå i stormen som oppsto etter nachspiel-skandalen i sommer.

– Det er vemodig og trist, men jeg har alltid satt klubben først og har sammen med styret konkludert med at en ny daglig leder vil ha større forutsetninger for å ta fatt på den krevende jobben det er å gjenreise Brann. Jeg elsker denne klubben og vil takke for alle fine opplevelser, selv om det siste året har vært veldig krevende, sier Vibeke Johannesen i pressemeldingen.



Johannesen er ikke tilgjengelig for media.