Stavås Skistad slo tilbake: – Det går i riktig retning

Kristine Stavås Skistad og Mathilde Myhrvold tok seg begge til finale i langrennssprinten i tyske Dresden lørdag. Det var første gang at norske kvinner hadde tatt seg til finale på en sprint i Dresden.

Helgens sprint var sett på som helt avgjørende for å sikre seg en plass i kommende Tour de Ski. I finalen i Dresden lørdag ble Stavås Skistad nummer fire, Myhrvold ble nummer fem.

– Det går i riktig retning, det skulle gjerne vært litt bedre. Det kommer seg, vi får bare stå på og gjøre noe med de svenskene etter hvert, sier Stavås Skistad til VSport, som helst skulle klart medalje.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad oppsummerer sprinten slik:

– Maja Dahlqvist, som vinner sin fjerde strake seier. Samtidig er det fint å se Jonna Sundling tilbake på høyt nivå etter skaden hun fikk i den svenske sesongåpningen.

– Ellers er det utrolig moro at vi for første gang har norske jenter i finalen i Dresden, og nå hadde vi attpåtil to. Myhrvold og Skistad er blant løperne som skal forsvare Norges ære når dagens stjerner legger skia på hylla, og da er det veldig bra at de allerede nå snuser på pallen i verdenscup.

For Stavås Skistad var det likevel en betydelig forbedring fra forrige helg da hun floppet i Davos forrige helg. TV 2s skieksperter Petter Northug og Petter Soleng Skinstad mente hun ikke grep sjansen hun hadde fått. Skinstad ga Stavås Skistad 1 på børsen i Davos.

I tillegg til Stavås Skistad og Myhrvold tok Magni Smedås og Julie Myhre seg videre fra prologen og helt til semifinalen, men de to sistnevnte klarte ikke å kvalifisere seg til en finale lørdag.