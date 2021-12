Håndballjentene forbereder seg på fransk grep: – Hun er helt ekstrem

– Nei, nei. Det er bare noe alle som jobber i TV tror, sier Estelle Nze Minko.

Den franske håndballstjernen går ikke med på at hun er nøkkelspilleren til Frankrike i 5-1-formasjonen som snudde VM-semifinalen mot Danmark.

Danmark hadde ledet i 57 minutter da det franske laget la om til 5-1 og tok finalebilletten på bekostning av danskene med 23-22-seier fredag kveld.

– Det er kult for meg, men nøkkelspillerne i 5-1 er faktisk de som står bak meg. Jeg gjør det jeg vil og flakser rundt, men de andre må lese mine spontane bevegelser, sier Estelle Nze Minko til TV 2.

– Det er faktisk helt sant, legger 30-åringen til.

Slapp unna i EM

I den norske leiren snakkes det om 5-1-formasjonen med Nze Minko i spissen som noe som må takles om VM-gullet skal bli med hjem til Norge.

– De har fysisk veldig sterke og forflytningsdyktige spillere i midten, og Nze Minko foran er utrolig flink til å stenge ballveier, lese bevegelser og ligge og forstyrre. Da vi møtte dem for ett år siden, løste vi det «sådär» og slapp unna, men vi skal se på det og finne noen mottrekk. Vi har noen tanker, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

– Vi er forberedt på 5-1. Det var også noe av det som skapte spenning igjen i finalen i desember i fjor. Vi er veldig forberedt på det, og vi skal bruke tiden godt til å planlegge. Nze Minko kommer fort frem der, sier Nora Mørk til TV 2.

FRANSK UTFORDRING: Estelle Nze Minko. Foto: Hugo Pfeiffer / BILDBYRÅN

Få kjenner Nze Minko bedre enn Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen, som begge spiller med den franske stjernespilleren til daglig i ungarske Györ.

– Hun er helt ekstremt god på ball, ligge i ballbanen hele tiden og gjøre deg usikker. Hvis det er en litt slapp pasning, er hun der med en gang. Hun er helt ekstrem på det med å ta ball, sier landslagskaptein Oftedal til TV 2.

– Frankrike er sinnssykt flinke til å skape urytme med Nze Minko fremme som en duracell. Det er vanskelig, men vi må være forberedt på det, sier Kristiansen til TV 2.

– Vi kan lure henne

Dette mener de norske jentene blir nøkkelen for å stoppe Nze Minko og det franske grepet som felte danskene:

– Hvis man nøler, er man litt ille ute, for hun er god til å stå i ballbanen og jakte på ball hele tiden. Hvis vi ikke går på mål med ordentlige satsinger, er hun der. Det så vi mot Danmark. Det gjelder å være direkte i satsingene, gå for det, sette opp et ordentlig spill og tro på systemet, sier Henny Ella Reistad til TV 2.

– Nøkkelen blir å få flyt og få noen til å utfordre henne, for hun kan også gå på noen ting, så vi kan lure henne. Vi må skape flyt og være smarte i spiller, sier Veronica Kristiansen.

– Jeg tror nøkkelen blir ikke å kaste bort ballen, men prøve å skape flyt samtidig som vi angriper. Det er en litt vanskelig kombinasjon, men hvis vi er effektive og gode én mot én, kan det bli bra. Jeg synes vi har trent en del mot 5-1, men akkurat den franske er litt annerledes, sier Nora Mørk.

STJERNEMØTE: Stine Bredal Oftedal (t.v.) og Estelle Nze Minko spiller til daglig for Györ, men har også møttes svært mange ganger for sine respektive landslag. Her fra en kamp i 2016. Søndag møtes de to stjernene igjen i VM-finalen i Spania. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi har slitt med det, så jeg håper at vi gjennom kampene vi har møtt dem tidligere, har lært litt av det. De har en som er vanvittig god der fremme. Det er vanskelig å trene på det, for det er ingen andre jeg har spilt mot som gjør det som henne. Det er klart det er en utfordring, sier Oftedal.

– Må stå i litt ubehag

Oftedal mener det er et godt tegn når 5-1-formasjonen kommer fra Frankrike.

– Det tilsier at vi har gjort det bra mot 6-0, så jeg håper på det, selv om det blir vanskelig. Vi prøver å forberede oss på det. Vi har sett det før når vi har møtt dem, og vi kommer til å se det på video. Vi vet at planene mot Frankrike ikke alltid går på skinner, så vi må stå i litt ubehag også, mener hun.

Etter 27-21-seieren over Spania i fredagens semifinale snakket kapteinen om at det var fint å få et smakebit på et utgruppert forsvar mot vertsnasjonen.

FORBEREDT: Landslagssjef Thorir Hergeirsson og Nora Mørk er sikre på at Frankrike kommer med sitt fryktede 5-1-spill i VM-finalen søndag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Selv om det ble en komfortabel seier til slutt, skapte spanjolene trøbbel for Norge i slutten av første omgang, der de gikk til pause med 11-11.

– Av erfaring møter vi den type forsvar som Spania litt sjeldnere enn vi håper. Vi håper det blir mer vanlig etter hvert. De varierer presset veldig, og vi har ikke møtt noe som ligner på dette hittil i turneringen. Det er heller ikke mange treningsmuligheter, så da kan det bli litt sånn, men vi følte at vi kom i situasjoner vi burde stukket nesen litt mer frem på rommene og sette sjansene. Det ville kanskje skapt litt ro, sier Hergeirsson til Viaplay.

– Det var fint å få den referansen og øvingen. Etter at Frankrike har sett dette, kommer de sikkert i 5-1, legger islendingen til med et smil.