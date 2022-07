Sønnen ble drept – kriseteamet sjokkerte henne

– Jeg tenker på ham hver eneste dag.

Ingunn Ophaug Røksland sitter med tårer i øynene hjemme i Mandal.

Hun vil fortelle sin historie om hvordan tapet av sønnen ble forsterket av et kriseteam som ikke fungerte. Hun ønsker å fortelle for at andre skal slippe å oppleve det hun og mannen opplevde.

18 år gamle Joakim Ophaug Røksland skulle bare plukke opp en skolekamerat da kameraten helt uventet gikk til angrep på ham. 18-åringen ble bundet på hender og føtter og påført en rekke knivstikk. Han døde i kameratens leilighet i Mandal.

Da presten kom

Joakims mamma sto ute og beiset husveggen denne julidagen i 2015, da en dame plutselig stakk hodet over rekkverket og spurte om det var hun som var Ingunn. Da kom sjokket.

– Jeg kjente igjen damen siden vi hadde vært i barnedåp til vårt første barnebarn to uker før. Damen var sognepresten, forteller Røksland.

– Hun spurte om jeg kunne bli med inn i huset. Da vi kom inn sto det allerede en politimann der. Da husker jeg at jeg ble urolig. Jeg tenkte at når både presten og politiet har kommet så er det noe alvorlig. Politimannen står med en bunke papirer og løfter blikket opp på meg og sier at det har skjedd noe leit. Joakim er død.

DREPT AV KAMERAT: Joakim Ophaug Røksland ble bare 18 år gammel. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Ingunn er fortsatt preget når hun forteller sin historie, seks år senere.

– Jeg fikk intens hjertebank og sterk hodepine. Jeg spurte om de var helt sikre, at det var Joakim som var død. Jeg hadde da fått med meg på nyhetene at det hadde skjedd noe på Ime, men at det skulle ha noe med Joakim å gjøre var utenkelig. Ja, sa de, de var sikre på at det var Joakim, sier hun.

Hun forteller at hun uttrykte ønske om å se sønnen, men fikk til svar at han var sendt til obduksjon. Hun klarte deretter å varsle den nærmeste familien om hva som var skjedd.

– Jeg holdt meg rolig helt til mannen min kom inn døra. Da knakk jeg fullstendig sammen.

Møtet med kriseteamet

Alle kommuner i Norge skal ha et kriseteam i beredskap ved større hendelser. Det har også Mandal. Ingunn Ophaug Røksland husker ikke når kriseteamet tok kontakt, men det var trolig noen timer etter at hun fikk beskjeden om at sønnen var død.

– Jeg ble forklart at de skulle være vår hjelpeinstans i en uke eller to, og etter det så var saken glemt ute blant folk og da måtte vi klare oss selv. Da måtte vi kontakte fastlegen, sier hun, og fortsetter;

– Jeg mener kommunelegen var innom tre ganger de første seks dagene etter drapet. Vi snakket med ham om fortrolige ting, selv om jeg lurte på hvilken nytte det hadde. Kommunelegen mente det kunne være lurt at vi møtte familien til gjerningsmannen siden de også var i en dyp krise. Det synes jeg i grunnen var greit og det ble et fint møte.

Dagen Joakim skulle begraves ble den siste dagen familien hørte fra kriseteamet, sier Ingunn.

FAMILIEN SAMLET FØR DRAPET: Familien opplevde ikke å få praktisk eller psykologisk hjelp fra kriseteamet da Joakim ble drept. Foto: Privat

– Hva tenker du om det?

– I ettertid tenker jeg at det er helt tragisk. Da skulle vi klare oss selv. Vi var helt lost. Det var ingen som kunne forklare oss hvorfor en reagerte som en gjorde, hva sorg var, hva sjokk var, vi visste ingenting.

Nytt sjokk

Noen uker etter drapet fikk foreldrene til Joakim et nytt sjokk. De fant ut at kommunelegen, som var leder av kriseteamet, var fastlege for gjerningsmannen og hans foreldre.

– Hva tenker du om det?

– Det synes jeg er helt uhørt, for han fikk informasjon av oss som vi ville snakke med han om og som skulle være mellom oss, som da ble videreformidlet og motsatt. Vi fikk informasjon via han fra den andre familien, som overhodet ikke vi burde hatt. Det at kommunen brukte samme person til begge familien er helt uhørt, mener hun.

Noen måneder senere satt Ingunn og leste lokalavisen. Der sto det at kommunelegen ville utsette rettssaken.

– Vi hadde sett frem til at rettssaken skulle komme sånn at vi kunne gå videre i livene våre, og så kommer den meldingen.

ELSKET FJELLET: Joakim Ophaug Røksland på fjelltur et par år før han ble drept. Foto: Privat

Kommunelegen forsøkte å utsette rettssaken uten å snakke med Ingunn og mannen hennes. Han mente at en utsettelse ville være det beste for Joakims medelever, som snart skulle ha eksamen. Ingunn ble opprørt og kontaktet kommuneledelsen for å fortelle hvordan hun hadde opplevd kriseteamet, men ble møtt med arroganse.

– Når jeg ville fortelle min versjon til kommuneledelsen, følte jeg at jeg var en motpart som gikk til angrep på kommunelegen. Målet mitt var at de skulle forstå min situasjon og at de kunne lære av det. Det ville de ikke høre på. Jeg opplevde at de dekket for hverandre. De sa at det var min sannhet og det var kommunelegens sannhet.

Klaget til fylkeslegen

Foreldrene til Joakim klaget deretter kommunelegen inn for fylkeslegen. Kommunelegen fikk kritikk fra fylkeslegen for ikke å ha tatt kontakt med Joakims foreldre før han ba om utsettelse av rettssaken.

Retten tok ikke hensyn til kommunelegens argumenter og rettssaken ble gjennomført som planlagt. Gjerningsmannen fikk 17 års forvaring.

KLAGET PÅ KRISETEAMET; Ingunn følte seg ikke hørt av kommunen når hun ville fortelle om sin situasjon. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Kommunelegens svar

Stein Erik Grytten var kommuneoverlege i Mandal og den ansvarlige for kriseteamet da Joakim ble drept. Han svarer følgende på kritikken fra de etterlatte:

– Dette var og er enda for mange en stor sak. Det ble brukt svært mye ressurser på mange nivåer, både i familiene, på skolen og i andre miljøer. Når det akutte er over skal oppfølging skje i det ordinære helsevesen. Utover det har jeg ingen kommentar.

Mange mener de fikk mangelfull hjelp

En fersk undersøkelse gjennomført av Stine Sofies Stiftelse blant 21 familier som har mistet et barn i drap, viser at det er svært varierende kvalitet blant kommunenes kriseteam.

55 prosent av de spurte sier at de fikk mangelfull eller ingen hjelp fra kriseteamet da deres barn ble drept.

Spesialistpsykolog Stian Tobiassen ved Stine Sofies Stiftelse sier de har kontakt med mange pårørende som har mistet et barn i drap.

– Konklusjonen er det vi har fryktet lenge, at det er tilfeldig hva familiene får av hjelp. Det virker vilkårlig i forhold til hvor de bor i landet og jeg tenker at det er ikke godt nok at det er sånn, sier Tobiassen.

– Det er over 350 kommuner i Norge, og i løpet av ti år så skjer det mellom 20 og 30 drap på barn. Det er helt innlysende at de aller færreste kommunene i Norge har erfaring med denne type alvorlige saker, fortsetter han.

– Hva mener du må gjøres?

–Vi er opptatt av at det må være en nasjonal styring på dette. Dette er en lavfrekvent gruppe, og når det først skjer med de få det skjer med, så har det store og alvorlige konsekvenser, sier spesialistpsykologen.

KNIVDRAMA PÅ KJØPESENTER: 17 år gamle Marie Skuland ble drept og en 23 år gammel kvinne ble alvorlig skadet da en ung jente gikk amok med kniv på Sørlandssenteret i Kristiansand i juli 2017. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Søsteren ble knivdrept

Midt i fellesferien i juli 2017 får politiet melding om knivstikking på Sørlandssenteret i Kristiansand. To personer var knivstukket. En av dem var Marie Skuland, som døde av skadene hun ble påført.

Maries søster, Amalie forteller om hennes opplevelse av kriseteamet som bisto familien i etterkant.

MISTET SØSTEREN: Amalie Skulands søster ble drept på Sørlandssenteret i 2017. Foto: Trond Solvang / TV 2

– Jeg vet ikke hvilke forhåpninger vi hadde, men du hører kriseteam så tenker du at nå kommer noen form for hjelp i hvert fall. Men de satte seg i grunnen bare ned og snakket om hvor fælt dette var. Og det var det de gjorde, sier hun.

Skuland forteller også at hun opplevde at kriseteamet i stor grad rettet oppmerksomheten til foreldrene, og ikke henne.

– Jeg var jo 18 år, så jeg var ikke et lite barn som ikke forsto noen ting, sier hun.

Kriseteamet var hos familien i tre dager, et par timer hver dag, forteller hun.

– Så husker jeg at pappa spurte hva de egentlig skulle gjøre og da fikk vi til svar at de skulle passe på at vi hadde mennesker rundt oss, at vi spiste og at vi sov litt.

– Er dere overrasket over at det ikke fungerte bedre enn det gjorde?

– Ja, for jeg trodde kriseteamet skulle være bra hjelp, på en måte. Du hører jo ordet kriseteam, så tenker du at nå kommer hjelpen.

– Kunne det ha betydd noe om kriseteamet hadde fungert bedre?

– Ja, det tror jeg. Det hadde vært mer aktuelt å ha psykolog. Mamma nevnte akuttambulerende team eller et team som var bedre rustet som kunne sett våre forskjellige behov. For det var jo nettopp det også, at man har forskjellig behov i en sånn prosess.

Pårørende ikke med på evalueringer

Kommunalsjef i Kristiansand, Inger Ingebretsen, svarer følgende på spørsmålet om kommunens kriseteam fungerer godt nok:

– Det er et godt spørsmål. Vi ønsker å gi et veldig godt tilbud, og jeg har lyst til å si at vi også har med oss barnevernsvakta når det er barn til stede, sier hun til TV 2.

– Når dere evaluerer hendelser som dere har vært ute på, blir de pårørende tatt med i den evalueringen?

– Det er viktig å få tilbakemeldinger fra de pårørende, men vi har også egne evalueringer hvor vi fra kommunen er med.

– Men inviterer dere pårørende med på evalueringsmøter?

– Det tror jeg ikke vi har gjort på de store. Det har vi ikke gjort, så det er et godt spørsmål som du stiller, sier hun.

– Det burde de kanskje?

– Ja, absolutt. Det som er viktig og som er en av de viktigste oppgavene som kriseteamet gjør, det er å sikre nettverket til den enkelte. Sikre at de har folk rundt seg og også sikre at det trygghet rundt. Ikke minst sikre andre i hjelpeapparatet som kan bistå, sier Ingebretsen.

Viggo Lütheradt er kommuneoverlege i Mandal i dag, men var ikke det i 2015. Han sier det er leit å høre historien til Joakims foreldre.

Beklager: Viggo Lütherath er kommuneoverlege i Mandal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– En av de tingene vi må være gode på er at hvis vi ser at dette blir for tett, så må vi overlate jobben til noen andre. Det er alltid veldig leit å høre sånne ting. Det vi nå har begynt med er å evaluere hver eneste hendelse. Vi har samlinger sånn cirka en gang i halvåret hvor vi samler hele kriseteamet, sier han.

– I disse evalueringsmøtene, inviterer dere pårørende inn da?

– Nei, det er interne møter.

– Men burde ikke de som har opplevd dette vært invitert inn?

– Jo, det er kanskje en god ide, men inntil nå har vi ikke vurdert det, sier kommuneoverlegen.

Sønnen ble drept

I Vadsø sitter Britt Hege Karlsen med tårer i øynene. Det er fortsatt vondt å tenke tilbake på julidagen i 2018 da en bekjent sendte henne en tekstmelding om at det hadde vært en knivstikking på Coop-butikken der sønnen hennes jobbet.

– Jeg prøvde å ringe Håvard, men han svarte ikke. Jeg fikk tak i broren til Håvard, som fortalte at også han hadde hørt på nyhetene om en alvorlig hendelse i butikken. Vi dro fra hytta og etter hvert kom vi i kontakt med vakthavende lege ved sykehuset. Han fortalte at Håvard var død, Da gikk alt i svart, forteller Britt Hege.

Hun kunne ikke tro at det var sønnen hennes som var død. Det måtte være en misforståelse.

– Da vi ankom helsesenteret så spurte jeg om jeg kunne se ham. Svaret var nei. En politikvinne sa at Håvard nå var en del av åstedet. De ordene glemmer jeg aldri.

KNIVDREPT: 18 år gamle Håvard Pedersen ble drept da han var på jobb som butikkansatt i Vadsø i juli 2018. Foto: Privat / Med tillatelse Foto: Privat

Fornøyd med kriseteamet

Kriseteamet tok kontakt dagen etter hendelsen, og to fra teamet kom. Hege Britt og mannen valgte en helsesykepleier som kontaktperson, fordi de visste om henne fra før. Hun ringte og kom hjem til dem flere ganger. Hun besøkte også Håvards besteforeldre. De hadde kontakt i tre måneder. Stefar fikk ingen egen oppfølging.

– Vi er generelt godt fornøyd med kriseteamet, men nå i ettertid burde også stefar fått oppfølging, tenker jeg. Man må huske at mange har utvidet familie. Mange ungdommer var involvert og kommunen fokuserte veldig på å ivareta dem etter hendelsen. For vår del tror jeg det var en fordel å komme fra en liten plass når det gjelder broren til Håvard. Han ble passet godt på av mange i lokalsamfunnet, sier Britt Hege.

Den endeløse sorgen

Hjemme i Mandal sitter mamma Ingunn med tårer i øynene mens hun ser opp på et stort bilde av sin drepte sønn.

FORTSATT I SORG: Ingunn Ophaug Røksland sørger fortsatt over sønnens død. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

– Det er jo som om du mister en del av deg selv. Selvfølgelig er det jo det. Alle som har vært gjennom det å miste et barn vet jo at det er helt… Det kan ikke beskrives annet enn at du har en forferdelig sorg som alltid vil være med deg.

Hun tørker bort tårene som renner nedover kinnene.

– Det er alltid noe som vil mangle.