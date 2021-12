Tok VM-gull, men ingen fikk det med seg

Hanne Short reiste hjem fra Egypt med gull i sitt første VM. Nå ønsker hun at flere her hjemme skal få øynene opp for idretten hun elsker så høyt.

Lørdag 11. desember var mer enn bare en hektisk lørdag før jul for funksjonell fitness-utøver Hanne Short fra Bergen. Etter å ha kvalifisert seg gjennom NM i høst, deltok Short i klassen 30-34 i Egypt.

Etter fem av seks øvelser, så Hanne Short på en foreløpig andreplass. Foto: Privat

Ti år etter at hun startet med idretten, tok hun gull. Hjemme i Norge var det få som fikk det med seg.

Gull i sitt første VM

Konkurransen var sterk i Egypt, og etter fem av seks konkurranser lå 34-åringen kun tre poeng bak ungarske Szakolczai Fédra. Den siste konkurransen var en eksplosiv økt kalt «power». Det vil si at den er ferdig på et par minutter. Her er det ikke tid til å gjøre feil.

– Økten begynner, og jeg ser at jeg har god kontroll. Jeg gjør ingen feil, og det føltes bra. Så ser jeg i sidesynet at hun (Szakolczai Fédra) begynner å snuble, forteller Short.

NERVEPIRRENDE: Hanne måtte vente i flere timer på resultatet etter VM i Egypt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Bergenseren kom først i mål, og ser at Fédra sliter. Ungareren havner til slutt på en fjerdeplass i den sjette øvelsen. Short var på dette tidspunktet fortsatt ikke sikker på sammenlagtresultatet.

– Jeg fikk ikke en oppdatert «leaderboard», og visste ikke helt om jeg hadde regnet riktig på poengene. Så jeg turte ikke å juble før de ropte opp navnet mitt.

Det tok hele to timer etter sjette konkurranse, før gjengen i Egypt visste resultatet. Da kunne Short endelig juble for gull.

– Det var veldig nervepirrende. Men da jeg først sto der med gullmedaljen rundt halsen og nasjonalsangen spilte, da var jeg stolt.

STOR VARIASJON: Funksjonell fitness er Crossfit satt i system, og inneholder seks ulike kategorier med øvelser. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Crossfit satt i system

Funksjonell fitness er kort fortalt Crossfit satt i system. Konkurransen er delt inn i seks ulike kategorier, og det er den med best sammenlagt resultat som vinner. Utøverne testes i styrke, utholdenhet, kroppsvekt, skills og miks. Skills kan for eksempel være tautrekking eller øvelser i ringer, mens man i miks blir testet i alt på en gang.

– Det er det som gjør denne sporten så interessant. Du må være forberedt på alt. Vi kan få beskjed om å løpe opp et fjell, og så svømme i en elv. Eller padle i kajakk. Alt dette før du skal løfte tungt, samtidig som du skal turne i ringer.

Short forteller at denne variasjonen gjør at treningen lett kan inkluderes i en hektisk hverdag. Fordi den inkluderer så mye forskjellig, er det mye hun kan gjøre hjemme. Noe som har passet veldig godt mens verden har vært nedstengt.

Funksjonell fitness inkluderer mye forskjellig. Som å stå på hender eller klatre i tau. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Dessuten kan hun skryte av å ha lært seg flere gøye øvelser. Som å klatre til toppen av et tau ved kun å bruke armene, eller å svinge i ringer som en turner.



– Hvis det begynner å brenne hjemme, så vet jeg at jeg kan ta en unge på ryggen og klatre opp husveggen, legger Short til og ler litt av seg selv.

I full jobb og to barn

Utenfor trening er Short i full jobb, og har to døtre på 5 og 9 år. Hennes mann driver et anleggsfirma, hvor hun er både økonom og personalansvarlig. På grunn av dette, har hun den luksusen at hun kan legge opp sin egen hverdag. Treningen skjer midt på dagen, mens barna er på skolen og i barnehagen. Andre utøvere innenfor hennes idrett, går gjerne sammen i små grupper på 3 eller fire, mens småbarnsmoren trener alene.

– Jeg har til gode å høre om en som er i full jobb, har to barn, og fremdeles orker å holde på. Jeg orker jo ikke å slutte.

VM-vinneren legger til at det er viktig for henne at idretten ikke går utover familielivet. Om hun ikke hadde anledning til å styre hverdagen sin slik hun gjør, ville hun trolig ikke holdt ut på et slikt høyt nivå. Fysisk aktivitet har alltid vært viktig for henne, og dette har smittet over på barna.

– Hvis de sitter for lenge i ro hjemme, så begynner de å ta burpees i stuen. Eller løper opp og ned trappen, mens de roper «mamma kan du trene oss».

MAMMA: Det er viktig for Hanne at treningen ikke går ut over familielivet, og hun synes det er fint å kunne kombinere de to. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Short begynte faktisk å trene funksjonell fitness for ti år siden, mens hun var gravid med sin førstefødte. Den gangen fantes det ikke en klubb for idretten i Bergen. De var da en gjeng som møttes på et vanlig treningssenter, og prøvde sjangeren funksjonell fitness.

– Da var det kjærlighet ved første blikk. Dette fungerte. Jeg kunne trene i tjue minutter, og føle meg fullstendig ferdig. Det var effektivt, og jeg kunne holde på med variasjoner av det hele graviditeten.



Mange er nok redd for å starte med en slik idrett, fordi de tenker at den enten tar mye tid, eller at man er nødt til å være godt trent fra før av. Gullvinneren ønsker å ufarliggjøre det hun driver med, og mener at flere bør tørre å teste. Idretten er såpass variert, at den kan tilpasses hvem som helst. Uansett hvilke hverdag de måtte ha, eller hvilke erfaringer de har med trening fra før av.

MARATHON: Hanne Short har blant annet rodd et helt marathon på romaskinen under en konkurranse. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det hadde vært utrolig givende å gjøre denne idretten mer kjent. Å ufarliggjøre den, som gjør at flere tør å teste. Jeg vet om mange som ikke tør, fordi de ikke helt vet hva det er. Da blir dørstokken utrolig høy. Det er for alle. Alt kan skaleres, og gjøres om til ditt nivå.

VM i Funksjonell fitness arrangeres vært år, men den regjerende mesteren er usikker på om hun kommer til å stille igjen.

– Jeg setter meg ikke mål, men tar alt som en bonus. Hvis dette var mitt eneste VM, så blir jeg ikke lei meg. Neste år er jeg 35, kanskje jeg skal prøve meg i den gruppen.