Stor demonstrasjon mot regjeringens lønnsstøtteordning for næringslivet

Folk og næringsdrivende fra restaurant, hotell og utelivsbransjen har samlet seg utenfor Stortinget lørdag formiddag i protest mot regjeringens lønnsstøtteordning for næringen, som ble kunngjort fredag.

HARDT RAMMET: Sjef for Thon-hotellene, Morten Thorvaldsen, føler at regjeringen ikke forstår hvor hardt pandemien har rammet reiselivsnæringen i Norge. Foto: Per Haugen / TV 2

Sjef for Thon-hotellene, Morten Thorvaldsen, sier han ikke er frustrert over at reiselivsnæringen blir rammet atter en gang.

– Det var veldig skuffende det som kom fra regjeringen, for det tar ikke inn alle de aktivitetene vi har i reiselivet generelt sett og den setter begrensninger, sier han til TV 2 utenfor Stortinget.

– Jeg hadde håpet at regjeringen så at reiselivsnæringen er veldig hardt rammet i forhold til pandemien, og vi stenges nå for tredje gang og permitterer folk for tredje gang. Og da få en slik ordning som gjør at rammene blir for dårlige for oss, det synes jeg er veldig beklagelig.

STORT OPPMØTE: Flere hadde møtt opp til demonstrasjon for lønnsstøtteordningen utenfor Stortinget lørdag. Foto: Cathrine Graff / NTB

Tvunget til permittering

Han forteller at blant annet Thon-hotellene blir tvunget til å permittere ansatte like før jul fordi hotellsengene er tomme. Han mener regjeringens lønnsstøtteordning setter for store begrensninger på hvordan næringen kan få støtte.

– Den begynner på 30.000 men da skal du mer eller mindre ha 100 prosent av hotellet eller restauranten stengt, og du skal ha folk i arbeid, sier han.

– Det er vel og bra det, men 100 prosent stengt det går ikke, og så går støtten ned til 3.000 kroner. Og det er ikke oss verdig.

MISNØYE: Flere har vært misfornøyd med regjeringens foreslåtte lønnsstøtteordning. Næringslivet mener en større andel av ansattes lønn bør dekkes av staten slik at folk unngår å bli permittert rett før jul. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Tar oss ikke på alvor

Det var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som presenterte regjeringens lønnsstøtteordning fredag. Den rettes mot foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger som antallsbegrensninger, krav om bordplassering og skjenkerestriksjoner.

Men kun de virksomhetene som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler har krav på støtte. For dem er maksbeløpet som blir utbetalt 30.000 kroner per ansatt i måneden, men beløpet tilpasses utfra bedriftens omsetningsfall.

Thorvaldsen håper regjeringen tar misnøyen over seg.

–Jeg håper regjeringen tar dette innover seg, og at vi også som næringsdrivende kan vise den respekten til våre ansatte, ved å si ifra om at dette er for dårlig og sette krav til politikerne om at de må ta oss på alvor, sier han.

– Akkurat nå blir ikke vi i næringen tatt på alvor i det hele tatt.

– Utilstrekkelig

Sjef for Choice-hotellene Torgeir Silseth synes heller ikke regjeringens forslag er tilstrekkelig for å redde næringen.

– Vi var veldig lei oss i går, fordi dette nok dessverre betyr at vi må permittere noen før jul, sier Silseth til TV 2.

– Vi har sagt at vi synes at den siste ordningen nå, som egentlig er den eneste ordningen for oss som driver store kjeder, er utilstrekkelig.

FOR DÅRLIG: Sjef for Choice-hotellene Torgeir Silseth sa de var lei seg da de fikk høre regjeringens foreslåtte lønnsstøtteordning fredag. Han mener forslaget er utilstrekkelig. Foto: Per Haugen / TV 2

Han er skuffet over arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), som han beskylder for å komme med tomme løfter til bransjen.

– Tajik sto på den første pressekonferansen og sa at hun skulle sørge for at ingen arbeidsgivere og ingen ansatte skulle gå rundt med klump i magen før jul, men nå er det både arbeidsgivere og ansatte som gjør nettopp det.

Silseth hadde selv ønsket seg at regjeringens forslag ville gi større kjeder som Choice, tilgang på de kommunale kompensasjonsordningene og nasjonal støtte til å dekke faste avgifter.

Høyre skuffet

Næringspolitisk talsperson for Høyre, Linda Helleland, er enig i at regjeringens foreslåtte ordning er for dårlig.

– Når vi hører at arbeidsgivers side ikke har nådd fram og ikke blitt hørt av regjeringen, og vi ser alle som møter opp her i dag fordi de er usikre for jobbene sine, så gjør jo det inntrykk når vi går inn mot jul.

Hun forteller at Høyre allerede fredag ba regjeringen om å komme til Stortinget for å redegjøre for ordningen.

– Det alle ønsker seg var en avklaring, sier hun.