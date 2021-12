– Jeg er livredd for å miste cellegiften

Presset på helsevesenet gjør at Kreftforeningen nå er alvorlig bekymret for behandlingstilbudet for kreftsyke. De beskriver en situasjon som er mer kritisk enn de noen gang har opplevd før. Marianne Rustad Carlsen er redd smitten skal hindre henne i å få cellegift.

Kreftbehandlingen har under hele pandemien vært skjermet i Norge. Dermed har kreftpasienter fått den behandlingen de har trengt.

Nå frykter generalsekretæren i Kreftforeningen at vi snart kan være på vei inn i en ny fase der kreftpasienter og deres pårørende ikke lenger kan skjermes.

– Ordentlig bekymret

Kreftforeningen har jevnlig kontakt med kreftavdelinger, fastleger, pasienter og pårørende. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross tegner et nedslående bilde på situasjonen for kreftpasientene.

FRYKTER DÅRLIGERE BEHANDLING: Kreftforeningen er redde for at kreftpasienter blir nedprioritert dersom smitten fortsetter å øke. Foto: Tommy Storhaug, TV 2

– På sykehusene er det sprengt kapasitet. Fastleger sliter med å få ut prøvesvar og gi tilbakemeldinger fordi det er så mye å gjøre. Pasientene kan nå ikke ha med seg pårørende på sykehus, og da glipper informasjon. Så alt i alt opplever vi situasjonen som veldig kritisk, og vi er ordentlig bekymret, sier Ross.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier at situasjonen understreker viktigheten av tiltakene som er satt inn.

– Det er en situasjon jeg forstår at helsetjenesten syns er vanskelig. Det er også bakgrunnen for at vi har innført kraftige tiltak, sier Kjerkol.

– Livredd

TV 2 møter den kreftsyke NRK-journalisten Marianne Rustad Carlsen utendørs. Koronasmitte eller karantene kan være livsfarlig for henne. Derfor tør hun ikke ha noen på besøk innendørs.

TAR INGEN SJANSER: Kreftsyke Marianne Rustad Carlsen tør ikke ha noen på besøk innendørs i frykt for smitte eller karantene. Foto: Tommy Storhaug, TV 2

Under den første smittebølgen i april 2020 var Rustad Carlsen innlagt på sykehus med korona i 27 døgn. Hun hadde pustevansker og stort behov for oksygen. Så, i august i år, fikk hun påvist en aggressiv type brystkreft.

KORONAPASIENT: Dette bildet av Marianne Rustad Carlsen ble publisert i flere medier da hun skrev bok om det å være koronasyk. Foto: Privat

– Hvis jeg ikke får cellegift som kan slå kreften tilbake, så vil den jo bare fortsette å dele seg og spre seg. Så jeg er nødt til å ha cellegiften hver uke nå, sier Rustad Carlsen.

Hun er redd for at viruset skal hindre henne i å få behandlingen hun trenger.

– Jeg er livredd for at jeg plutselig ikke skal kunne ta cellegiften fordi jeg enten kommer i nærheten av noen som gjør at jeg må i karantene eller at jeg blir syk selv. Da blir det veldig alvorlig for meg, sier journalisten.

– Vi har et tidsvindu

Sjefen for kreftavdelingen på Sykehuset i Østfold, Andreas Stensvold, sier at situasjonen er så alvorlig at de planlegger for hvordan de må prioritere de som har størst sjanse til å overleve eller bli friske, dersom presset på sykehusene blir større og helsepersonell på kreftavdelingene må omdisponeres.

Rustad Carlsen syns det er et skremmende scenario.

– Jeg blir virkelig redd for å tenke på det hvis det blir sånn. Jeg håper jo ikke det, for det blir veldig alvorlig for oss som er alvorlig syke at man kutter ned på tilbudet, og jeg tenker jo mye på de som får utsatt operasjoner av andre ting. Det er ikke lett det heller, sier hun.

Kreftforeningen påpeker at så langt de kjenner til får kreftpasienter fortsatt den behandlingen de skal ha. Generalsekretæren ønsker ikke å skremme de som nå er til behandling, men påpeker at de mener det haster med å gjøre noe.

– Vi opplever at vi nå har et tidsvindu hvor helsevesenet vårt er i en kritisk situasjon. Vi er bekymret for at et så presset helsevesen vil gå utover kreftbehandling til slutt, sier Ross.

Derfor kommer Kreftforeningen nå med en innstendig bønn om at folk tar vaksinen de blir tilbudt.

– Uansett om det er den tredje booster-dosen, eller det er første gang du tar vaksinen, så håper jeg at man nå tenker på de som er berørt av kreft, sier Ross.

Håper tiltakene virker

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) håper tiltakene vil bidra til å senke presset på sykehusene. Foto: Martin Leigland / TV 2

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at pasienter innenfor kreft, barn og øyeblikkelig hjelp i størst mulig grad skal ivaretas.

– Så håper vi at de tiltakene vi har innført vil dempe presset på helsetjenesten. Ikke minst er det utrolig viktig at vi får opp tempoet på den tredje booster-dosen, fordi vi vet at den beskytter mot alvorlig sykdom og innleggelser, sier helseministeren, som legger til at alle over 18 år nå skal få tilbud om tredje dose innen utgangen av februar 2022.