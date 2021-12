Ronaldo om første Solskjær-møte: – Jeg var nervøs

I et intervju publisert på Manchester Uniteds nettside sitter Cristiano Ronaldo og Sir Alex Ferguson seg ned for å snakke om gamle dager og tiden de hadde sammen på Old Trafford.

Den legendariske skotten hentet Ronaldo til United i 2003 da portugiseren bare var 18 år gammel. I løpet av seks sesonger på Drømmenes Teater utviklet Ronaldo og Ferguson et spesielt bånd.

I intervjuet tar Ronaldo opp viktigheten av relasjonen med manageren i de første dagene i klubben. Blant annet var Ronaldo usikkerheten han følte på før han skulle spille med de store stjernene, og nevner blant andre Ole Gunnar Solskjær, som hentet ham tilbake til United i sommer.

– Du kan tenke deg, som 18-åring fra Sporting Lisboa... Å spille med stjernene som Giggs, Keane, Scholes, Solskjær.... Jeg var nervøs, men han hjalp meg veldig med måten han kommuniserte på, sa Ronaldo om Ferguson.

– Han tok meg ofte inn på kontoret , ofte med tolk i starten, men det betydde ingenting. Det som betydde noe var at han hjalp meg med å vokse som person, som spiller. Fra den første dagen, så holdt han det han lovet. Han er som en far for meg i fotballen. Jeg verdsetter alt han gjorde for meg og min familie. For klubben gjorde han også en utrolig jobb.

– En vakker historie

En av situasjonene som hadde stor betydning for forholdet mellom Ronaldo og Ferguson var dødsfallet til Ronaldos far. Som 52-åring døde han av alkoholproblemer i 2005. Da hadde Ronaldo vært i Manchester i snaut to år.

– Det er en vakker historie. Faren min var på sykehus og jeg var så emosjonell, langt nede. Jeg snakket med Ferguson og han sa: "Cristiano, dra dit i to-tre dager." Vi hadde vanskelige kamper og jeg var en viktig spiller da. Han sa: "Det blir vanskelig, fordi vi har vanskelige kamper, men jeg forstår situasjonen sin og jeg utelater deg fra laget så du kan dra og se din far," sier Ronaldo og tilføyer:

– For meg, så er det det viktigste, foran å vinne Champions League, Premier League, cuper og så videre. Så jeg setter pris på ham, fordi han alltid holder ord. Det må jeg sette pris på.

VINNERE: Sir Alex Ferguson og Cristiano Ronaldo løftet flere trofeer sammen. Foto: Andrew Yates

Ferguson var tydelig i sofasamtalen med sin tidligere elev at det var viktig for ham å ta Ronaldo godt imot.

– Med tanke på kommunikasjon i min jobb som manager var det avgjørende at jeg verdsatte alle i klubben. Det gjaldt ikke bare mine spillere, men folk i klubben og banemenn også. Lederskap og kommunikasjon er bundet sammen, utvilsomt. Med tanke på Cristiano, han var bare en ung gutt da han kom, så det var viktig for meg og klubben at han skal føle seg komfortabel.

