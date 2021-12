Far og sønn banket opp vakt – slipper straff

Rockestjernen Rod Stewart og sønnen hans har erkjent straffskyld for vold i en overfallssak mot en sikkerhetsvakt, og slipper straff, ifølge Sky news.

Hendelsen skal ha funnet sted nyttårsaften på et hotel i Palm Beach i Florida.

– Ingen ble skadet i hendelsen

Rettsprotokoller som ble utgitt på fredag viser at sangeren og sønnen hans Sean Stewart erklærte seg skyldige for forseelser og anklager for «Simple battery», som betyr at en person ulovlig berører en annen person med makt eller vold. Berøringen som skjer trenger ikke å forårsake skade, i følge Thomas Daly Law.

– Ingen ble skadet i hendelsen og en jury fant ikke Rod Stewart skyldig i anklagen, sa advokaten hans i en uttalelse.

De skal ha kommet frem til en såkalt «plea agreement», som er en avtalte mellom påtalemyndigheten og forsvarer, der den siktede samtykker i å erkjenne seg skyldig i en mindre siktelse mot at mer alvorlige anklager blir henlagt, i følge Collins Dictionary.

Slipper straff

Som følge av dette, slipper Rod Stewart og sønnen både rettsak, fengsel og bøter.

Rod Stewart og sønnen ble anklaget for å være fysiske mot en sikkerhetsvakt, som nektet dem adgang til en privat fest. Sikkerhetsvakten sa at Rod Stewart slo ham i brystkassen med en lukket knyttneve og at Sean Stewart dyttet ham.

Stewart, som er kjent for å være den hese stemmen bak «Maggie May» ''Da Ya Think I'm Sexy» og «Some Guys Have All the Luck», ble i 2016 slått til ridder av dronning Elizabeth for sin innsats for musikken og veldedighet