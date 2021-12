Flom stenger flere veier i Trøndelag

Fylkesvei 715 Osen ved Haugen i Trøndelag er stengt lørdag morgen, da elva har gått over sine bredder, opplyser veitrafikksentralen.

Også fylkesvei 6330 ved Ommunddalsvatnet er stengt på grunn av flom.

Ved Åfjord, på Fosenhalvøya, er fylkesvei 715 stengt ved Øverdalsbrua grunnet store vannmengder.

Omkjøring her er via fylkesvei 6330 Malm og fylkesvei 17.

I tillegg er fylkesvei 720 stengt mellom Verrabotn og Follafoss på grunn av mye vann og is i vegbanen. Omkjøring via Steinkjer og Inderøy på grunn av at fylkesvei 6330 også er stengt.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for nedbør. Farevarselet varer fram til lørdag ettermiddag.



Saken oppdateres!