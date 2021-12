Den drapssiktede politibetjenten vitnet for første gang: – Jeg mente ikke å skade noen

Den 11. april 2021 ble 20 år gamle Daunte Wright stoppet av politiet da han var ute og kjørte bil i byen Minneapolis i Minnesota. Ifølge politiet var Wright ettersøkt og det ble besluttet å arrestere han på stedet, men han skal ha motsatt seg arrestasjonen.

Det hele endte fatalt. Mannen ble skutt av en politibetjent, og ble erklært død på stedet.

Kim Potter, politibetjenten som skjøt og drepte Daunte Wright, mener at hun trodde hun tok opp et elektrosjokkvåpen, og ikke et skytevåpen.

Vitnet i rettssaken:

Under rettssaken fredag, holdt 49 år gamle Kim Potter sin første vitneforklaring i saken.

VITNET: Den tidligere politibetjenten Kim Potter vitnet under rettssaken fredag. Dette er hennes første offentlige uttalelse i etterkant av hendelsen som skjedde i april 2021. Foto: HANDOUT / REUTERS

Potter brøt ut i gråt da hun skulle fortelle hva som skjedde under den tragiske hendelsen i april.

– Vi prøvde å hindre han i å kjøre vekk, og så ble det bare kaotisk. Jeg husker jeg ropte «teaser, teaser, teaser», og ingenting skjedde. Og så skrek han at jeg hadde skutt han, sier tidligere politibetjent Kim Potter i sin første offentlige uttalelse etter hendelsen.

Ifølge avisen The Washington Post, lot hun være å bruke navnet til Wright under vitneforklaringen. Potter refererte til 20 åringen som «sjåføren».

Tatt opp på film

Hendelsen som skjedde i april 2021 ble filmet av et kroppskamera som Potter hadde på seg under episoden. I videoen kan man høre en fortvilet Potter si:

– Jeg skjøt han, jeg tok feil pistol! Herregud, sier hun i videoen.

Videoen har blitt spilt av flere ganger, også under rettssaken fredag.

– Jeg beklager at det skjedde, jeg er så lei meg. Jeg mente ikke å skade noen, sa Potter gråtende etter at filmsnutten var ferdig.

FORTVILET: På dette bildet, som er tatt ut ifra en video som tok opp den tragiske hendelsen i april, ser man en fortvilet Kim Potter synke ned på fortauskanten etter at Daunte Wright hadde blitt skutt og drept. Foto: Court TV / AP

Under opplæring

Kim Potter er siktet for første- og andregradsdrap i drapet på Wright. Påtalemyndighetene sier at Wright ble stoppet av politiet fordi han hadde ugyldige skilt på bilen og en wunderbaum hengende i bakspeilet.

Potter kjørte sammen med en annen politibetjent denne dagen, som for øyeblikket var under opplæring. Under rettssaken fredag, forteller Potter at hun ikke ville ha vinket Wright inn dersom hun var alene i bilen. Ifølge henne selv, var det den andre politibetjenten som ønsket å stoppe bilen til Wright.

Da de oppdaget at Wright hadde en utestående arrestordre for grov forseelse med våpen, prøvde de å arrestere han.

STORE FORSKJELLER: På dette bildet, som ble presentert under rettssaken 8. desember 2021, forklares de mest tydelige forskjellene mellom et skytevåpen og et elektrosjokkvåpen. Foto: AP

Mens den andre politibetjenten forsøkte å legge Wright i håndjern, trakk Potter frem skytevåpenet og truet med å gi Wright elektrosjokk. Så avfyrte hun ett skudd og traff Wright i brystet.

Forsinket medisinsk hjelp

Etter at Wright hadde blitt skutt, kjørte han bilen sin et lite stykke nedover gaten før han til slutt krasjet. Medisinsk personell på stedet klarte ikke å gjenopplive han, og erklærte 20 åringen død på stedet.

Påtalemyndighetene i saken sier at Potter ikke gjorde nok for å hjelpe Wright. Den drapssiktede politibetjenten skal verken ha tilkalt medisinsk hjelp eller informert andre politibetjenter på stedet om hva som hadde skjedd.

Dette skal ha vært med på å forsinke medisinsk hjelp, samt forårsaket ytterligere kaos på stedet.

Potter mener at hun ikke husker noe av det som skjedde etter at Wright ble skutt, og kunne dermed ikke forsvare valgene hun tok i etterkant av hendelsen, forteller forsvarsadvokaten hennes.

– Forrådte yrket sitt

Ved en tidligere anledning fortalte aktor i saken, Erin Eldridge, at Potter hadde undervurdert den omfattende utdanningen hun hadde gått gjennom for å bli politi – inkludert opplæring om risikoer rundt avfyring av skudd.

– Dette er akkurat hva hun har blitt trent opp i gjennom årevis. Den 11. april forrådte hun yrket sitt, og sviktet Daunte Wright, sa Aktor.

– Vi må kunne stole på at de vet forskjellen på høyre og venstre. Denne saken handler om en politibetjent som visste at hun ikke skulle feile, men klarte ikke å gjøre det riktig, fortsatte aktor.

Mener hun ikke handlet feil

Den tidligere politisjefen ved Brooklyn Center, Timothy Gannon, vitnet i rettssaken torsdag. Gannon trakk seg fra stillingen i etterkant av Wright-skytingen. Han mener selv at han ble tvunget ut av jobben fordi han nektet å gi den tidligere politibetjenten sparken umiddelbart.

Gannon beskrev Potter som en flott offiser, og at hun ikke hadde handlet feil under hendelsen. Den tidligere politisjefen gikk gjennom videoen fra Potters kroppskamera i timene etter drapet.

– Jeg så ingen brudd på verken policy, prosedyre eller lov, sa Gannon torsdag.

REAKSJONER: Drapet på Daunte Wright har skapt sterke reaksjoner over lengre tid. Drapet er ett av flere tilfeller hvor mørkhudede personer blir skutt av hvitt politi i USA. Foto: Christian Monterrosa / AP

Våpenforvirring blant politi

Laurence Miller, en psykolog som spesialiserer seg på politipsykologi, vitnet i rettssaken fredag. Under rettssaken, uttrykte Miller at nesten alle unne gjøre menneskelige feil i blant, og forsvarte handlingsfeilen til Potter.

Miller, som har studert spørsmål rundt våpenforvirring blant politifolk, vitnet om at høy grad av stress kan utløse handlingsfeil, samt blokkering av minner om slike hendelser.

Miller understreker derimot at en politibetjent skal være trent i å håndtere stress i møte med potensielt farlige situasjoner.

Under vitneforklaringen til Potter fredag, erkjente Potter at farene ved å forveksle et elektrosjokkvåpen og en pistol hadde blitt nevnt under opplæringen hennes, men at de ikke hadde blitt fysisk trent i hva de skulle gjøre.

Rettssaken vil tas opp igjen på mandag. Kim Potter risikerer minst elleve år i fengsel dersom hun blir dømt. Påtalemyndighetene har lagt inn et krav om en strengere straff dersom hun blir dømt.