Norge - Spania 27-21 (11-11)

Det gjensto snaut tre minutter av VM-semifinalen da Stine Bredal Oftedal tente skikkelig til etter å ha gått ned i en duell med kometen Paula Arcos.

– Jeg blir flau over meg selv, sier kaptein Oftedal når TV 2 tar opp situasjonen.

Norge ledet 26-19 og hadde VM-billetten i lommen da Oftedal reagerte uvanlig forbannet til henne å være da hun fikk en arm i ansiktet.

– Jeg er litt dårlig til å vise at jeg får slag i ansiktet for eksempel. Da får jeg så mange slag i ansiktet uten at jeg får noe ut av det. Det er litt kjipt når andre får det, men ikke jeg. Det har skjedd flere ganger, sier Oftedal muntert.

TØFFE TAK: Stine Bredal Oftedal pakkes inn av spanjoler. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Liker irritert Oftedal

Landslagssjef Thorir Hergeirsson setter pris at Oftedal ga de tyske dommerne klar beskjed om hva hun syntes om situasjonen.

– Jeg liker at hun blir irritert på det. Det er bare å si at akkurat der går det an å si noe, sier Hergeirsson til TV 2.

– Vi har hatt disse dommerne i tre kamper, og de tillater ganske mye. Relativt mye. Det er greit nok, så lenge det går likt begge veier, sier landslagssjefen.

På spørsmål om han mener dommerne tillot for mye, svarer Hergeirsson:

– Jeg skal ikke si noe om det, men den på Stine var ganske klar, men den var ikke matchavgjørende, sier Hergeirsson.

– La listen ganske høyt

Oftedal mener dommerne lot det være en tøff batalje i Granollers.

– Jeg synes bare at de la listen ganske høyt i dag, generelt. Og da fikk jeg en midt på trynet som gjorde litt vondt, forklarer Oftedal til Viaplay.

– Så føler jeg at jeg var veldig dårlig til å vise i situasjonen at jeg blir truffet i trynet, så da måtte jeg prøve å si det til henne, fortsetter hun.

Henny Ella Reistad mener dommerne lot det gå for langt.

– Vi føler kanskje at vi ikke får helt det vi fortjener i flere situasjoner. Det kan godt hende det skjer andre vei også, men i så fall er det en list vi ikke ønsker å ha. Når det blir ufortjent dømming, er det ikke så gøy. Det gjør oss litt frustrerte til tider. Nå har vi hatt de i to kamper – håper kanskje ikke vi får de i siste, sier Reistad og ler.

Norge vant 27-21 og skal møte Frankrike i søndagens VM-finale. Danmark og Spania skal kjempe om VM-bronsen.