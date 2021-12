Frontkollisjon på E16 – person fastklemt

To personer er skadd og fraktet til sykehus med ambulanse.

Nødetatene har rykket ut til en frontkollisjon på E16 i Hønefoss.

To biler og tre personer er involvert.

– En person er fastklemt. Luftambulansen er på vei, skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter innledningsvis.

Ulykken har skjedd på E16 ved Havresletta. Trafikken står i begge retninger.

– Det kan virke som at det er en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2.

Like etter klokken 23 opplyser politiet at to skadde personer er kjørt til sykehus.



– De første meldingene tyder på at de to personene er hardt skadd, sier operasjonsleder André Kråkenes.



Operasjonslederen sier at det må gjøres en del undersøkelser på stedet, og at dette vil ta noe tid. Det vil derfor få konsekvenser for trafikken på stedet.

Saken oppdateres!