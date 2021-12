Slakter ordningen: – Et mageplask uten like

Etter flere utsettelser gikk omsider finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på talerstolen i Marmorhallen for å presentere ordningen.

Da ble det klart at bedrifter som opplever et omsetningsfall på 20 prosent, kan motta støtte på maks 30.000 kroner i måneden per ansatt.

– Høy terskel

Regjeringen har satt et makstak per foretak på 47 millioner kroner i måneden.

Selv om ordningen var svært etterlengtet, er politikere i opposisjonen samt representanter fra arbeidslivet ikke fornøyd.

Rødt sier at de fortsatt frykter en permitteringsbølge.

– Bedriftene har allerede sendt varsel om permitteringer, kasta maten og avlyst forestillinger. Det er en høy terskel for å ta tilbake folk og starte på nytt, sier nestleder og stortingsrepresentant for Rødt Marie Sneve Martiniussen til TV 2.

– Stor og gylden redningsflåte

Hun mener at ordningen ikke treffer godt nok for små barer og puber, som gjerne er hardest rammet av regjeringens skjenkestopp.

– Vi må ha en ordning som belønner dem som velger å holde folk i jobb, ikke en som gjør at bedriftene må finregne på om de har råd til å ta ordninga i bruk.

Heller ikke arbeidslivsorganisasjonen Virke er fornøyd.

– Her har regjeringen på kort tid laget en stor og gylden redningsflåte som rekkes ut til de utsatte bransjene, men dessverre med en adgangsbillett som de hardest rammede virksomhetene ikke har råd til å betale, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til TV 2.

– Mageplask

Hotellsjef Kjetil Smørås i De Bergenske var heller ikke særlig imponert over det regjeringen kunne presentere.

– Et mageplask uten like, sier han til TV 2.

De har nå sendt ut permitteringsvarsel til samtlige av sine 250 ansatte.

Smørås sier at det som i utgangspunktet er gode intensjoner, ødelegges av dårlig håndverk i finansdepartementet.

KREVENDE: For hotellsjef Kjetil Smørås er situasjonen krevende. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Jeg synes det virker veldig uklart, dessverre. Dette er så komplisert at vi må se alle betingelsene for å få noe utbetalt overhodet og deretter legge det inn i et regneark der vi modellerer hvilken støtte vi får gitt ulike nivåer for inntektstap, sier han.

Hotellsjefen mener usikkerheten rundt hva de faktisk får utbetalt om de velger å beholde alle i jobb, er stor.

– Slik jeg ser det så langt gir det virksomheten større usikkerhet å satse på lønnsstøtte enn å permittere alle. Det er uheldig.

– Føler oss lurt

Administrerende direktør Gjøran Sæther i Fursetgruppen, sier at ordningen ikke forandrer noe, fordi de sitter igjen med smuler.

Fursetgruppen eier en rekke spisesteder i Oslo, og valgte denne uken å permittere hundrevis av ansatte.

FØLER SEG LURT: Administrerende direktør i Fursetgruppen Gjøran Sæther føler seg lurt av regjeringen. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Vi opprettholder permitteringer, og vet at det blir flere i Oslo. Dette er en frustrasjon vi aldri har følt på, vi føler oss rett og slett lurt. Alle de ansatte går en usikker jul i møte og vi vet ikke når vi får tatt dem inn igjen. Vi føler oss lurt av en regjering som sier de skal se oss og støtte oss, men det gjør de ikke, sier Sæther til TV 2.

– Handlingslammet

Frp-leder Sylvi Listhaug er også langt fra imponert.

– Det har vært en råd tråd i regjeringens håndtering av strømkrisen og pandemien at man er handlingslammet. Jeg tror at for mange som har stemt på Arbeiderpartiet og Senterpartiet så må det være en skuffelse på linje med at man oppdager at julenissen er en de kjenner, de savner virkelig en leveranse som er lovet, sier Listhaug.

Viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie sier til TV 2 at det er såpass mange begrensninger og skranker i ordningen, som gjør at mange ikke vil kunne benytte seg av den.

– Vi håper at flere vil bruke den, men mye tider på at flere vil falle utenfor og mange flere enn nødvendig vil bli permittert, sier Hauglie.