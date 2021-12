Hamilton kan få straff for galla-boikott

Verken Sir Lewis Hamilton eller Mercedes-sjef Toto Wolff var å finne på torsdagens bilsportgalla i Paris.

De uteble i protest mot hvordan Formel 1-finalen i Abu Dhabi ble håndtert, skriver BBC.

Regelverket sier at topp tre i VM-sammendraget må stille på gallaen.

VERDENSMESTER: Max Verstappen stilte derimot på gallaen i Paris. Der hadde han med seg kjæresten Kelly Piquet. Foto: JULIEN DE ROSA

Mohammed ben Sulayem, rykende fersk president i Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), utelukker ikke at Hamilton kan få seg en straff.

– Hvis det er et brudd, er det ingen tilgivelse i dette, sier ben Sulayem, ifølge BBC.

FIA-presidenten ble bedt om å oppklare hvorvidt Hamilton risikerer sanksjoner etter det noe tvetydige svaret.

– Tilgivelse er alltid der. Men regler er regler. Jeg vil si at Lewis virkelig er lei seg for det som skjedde. Jeg vil si at han er nedbrutt. Men vi må se nærmere på om det har vært et brudd. Etter noen få timer som president, kan jeg ikke svare på dette uten å sjekke fakta, sier han.

STILTE: Lewis Hamiltons lagkamerat, Valtteri Bottas, deltok på gallaen. Her med kjæresten, den australske syklisten Tiffany Cromwell. Neste sesong skal Bottas kjøre for Alfa Romeo. Foto: JULIEN DE ROSA

Helt knust

James Allison, en annen Mercedes-topp, dro til Paris for å hente hjem beviset på at de vant konstruktørmesterskapet, skriver Sky Sports.

I forkant av gallaen forklarte Toto Wolff hvorfor han droppet den.

– Jeg kommer ikke til å dra dit på grunn av min lojalitet overfor Lewis, og på grunn av min egen, personlige integritet, sa østerrikeren, ifølge den britiske TV-stasjonen.

MERCEDES-SJEF: Toto Wolff intervjues dagen før Formel 1-finalen i Abu Dhabi. Her vet han lite om hvordan verdensmesterskapet skal ende. Foto: XPB

Wolff fortalte også om hvordan Hamilton har det. Stjernesjåføren skal være desillusjonert.

Sjefen ville ikke engang gi noen garantier for at briten er med neste sesong, selv om Hamilton skrev under på en toårskontrakt tidligere i sesongen.

– Jeg håper inderlig at Lewis fortsetter med racing, for han er tidenes beste. Som racer vil hjertet hans si at jeg må fortsette siden han er på toppen av karrieren. Men han må komme seg over smerten som ble påført ham på søndag. Han er en mann med klare verdier, ble Wolff sitert på.

SIR: I kjølvannet av skuffelsen er Lewis Hamilton blitt slått til ridder av Prince Charles. Han er nå offisielt Sir Lewis Hamilton. Foto: Dominic Lipinski

Verstappen røpet melding

Mens det har vært frustrasjon og raseri i Mercedes-leiren, skal Wolff ha tatt seg tid til å gratulere Max Verstappen.

– Toto sendte meg en melding og sa «gratulerer med sesongen», og at jeg fortjente å vinne. Så det var veldig fint gjort av ham, selvfølgelig, sa nederlenderen tidligere i uken, ifølge Mirror.

Torsdag besluttet Mercedes å trekke protesten de la inn etter den omstridte avslutningen.

KONTROVERSER: Da sikkerhetsbilen samlet feltet, snek Max Verstappen seg forbi på bedre dekk i siste liten. Mercedes hevdet i sin protest av bruken av sikkerhetsbilen i Abu Dhabi avvek fra gjeldende regler. Foto: GIUSEPPE CACACE

Avgjørelsen om å akseptere utfallet av løpet i Abu Dhabi og erkjenne at Max Verstappen er årets verdensmester, fremkom i en pressemelding, ifølge NTB.

Der var Mercedes-ledelsen klare på at den fortsatt reagerer på det som skjedde mot slutten av løpet og som avgjorde kampen om VM-tittelen.

Samtidig applauderte det suksessrike Formel 1-teamet beslutningen om å opprette en kommisjon som skal granske hendelsene.

FIA står bak kommisjonen.