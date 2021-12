Finansmannen Dagfinn Sundal er død

Dødsfallet bekreftes av styreformann Knut Brundtland i ABG Sundal Collier.

- Jeg fikk beskjeden for to timer siden. Det er vemodig for oss i ABG at en av våre grunnleggere nå er gått bort. Han var en av de som var med å skape norsk meglerbransje, sier Brundtland til Nettavisen fredag ettermiddag.

Dødsårsaken er ukjent, men Sundal har vært åpen om sine helseproblemer. Allerede i 2003 ble det oppdaget en svulst hos Sundal som presset mot hjernehinnen.