Kim Cattrall er tilbake i ny serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ivrige fans fortviler over Samanthas fravær i oppfølgeren til «Sex and the City». Nå er skuespiller Kim Cattrall aktuell i spinn-off-serien til en annen populær TV-serie.

Flere fans har reagert på at karakteren Samantha ikke er med i TV-serien «And Just Like That », som er spinn-off-serien til den populære TV-serien «Sex and the City», som gikk på HBO fra 1998 til 2004.

Spiller i ny spinn-off-serie

Men Kim Cattrall (65) er ikke ferdig som skuespiller. Nå er hun nemlig aktuell i serien «How I Met Your Father», som er en spin-off av «How I Met Your Mother», skriver New York Post.

Den første traileren kom på torsdag, og i serien spiller Cattrall den eldre versjonen av Hilary Duffs karakter, Sophie. Og ikke overraskende, handler TV-serien om Sophie som forteller sønnen historien om hvordan hun møtte faren hans.

Det er Cattrall som starter den nesten to minutter lange teaseren:

– Dette er historien om hvordan jeg møtte faren din. Det var vanskelig å leve i øyeblikket i 2022. Det var alltid et annet sted du kunne være. Noen andre du kan være sammen med, sier Cattrall i rollen som Sophie.

Handlingen i TV-serien foregår i 2021, og følger Sophie og vennene hennes, som prøver å finne ut av hvem de er, hva de vil i livet, og hvordan finne kjærligheten ved hjelp av datingapper.

Den originale CBS-komedien gikk i ni sesonger, fra 2005 til 2014. Spinn-off-serien har premiere på strømmetjenesten Hulu 18. januar 2022.

Gikk hardt ut mot skuespillerkollega

Helt siden det ble kjent at det kom en oppfølger til «Sex and the City», og at Samantha ikke var en del av serien, har det vært mange spekulasjoner rundt hvorfor.

Tidligere har det også vært rykter om at det ikke ble en tredje «Sex and the City»-film, fordi Cattrall kom med uakseptable krav før innspillingen. Noe hun avviste da hun gjestet «Life Stories» med Piers Morgan i oktober i 2017. Da fortalte hun også at hun var ferdig som skuespiller i «Sex and the City».

I det samme intervjuet, innrømmer skuespilleren at hun aldri var venn med skuespillerkollegaene på privaten. Tidligere har hun også hevdet at skuespiller Sarah Jessica Parker, utnyttet hennes tragedie for å gjenopprette sitt eget image.

Cattrall reagerte på at Parker kondolerte henne da broren døde, og skrev følgende i et innlegg på Instagram:

«Mammaen min spurte meg i dag «når skal Sarah Jessica Parker, den hykleren, la deg være i fred?». Ditt konstante forsøk på kontakt er en smertelig påminnelse på hvor slem du virkelig var, og er nå, skrev Cattrall.

I et intervju med Andy Cohen i januar uttalte Parker at hun ble dypt såret over Cattralls uttalelser til Piers Morgan.