Klaveness måtte overtales: – Skrekkblandet fryd

– Jeg har grublet meg frem til å takke ja til valgkomitéens forespørsel. Jeg takket nei et par ganger først, først og fremst fordi jeg har stor tilhørighet og eierskap og engasjement for jobben jeg har i dag. Men til slutt følte jeg en motivasjon og et ansvar for de oppgavene som ligger foran oss.

Det sier Klaveness til TV 2 etter valgkomitéen i Norges Fotballforbund (NFF) fredag innstilte henne som ny president.

Skulle hun bli valgt på tinget i mars, noe som er overveiende sannsynlig, blir hun den første kvinnelige fotballpresidenten i Norge og en av de første i Europa.

Den første uformelle henvendelsen om å stille til valg kom i andre uken i november. Den sa hun nei til. Så sa hun nei til enda en forespørsel senere samme måned. Først forrige helg sa hun endelig ja til å bli den valgkomitéen ville støtte.

Vil kjempe for mindre nasjoners konkurransedyktighet

Tidligere i november hadde Terje Svendsen trukket sitt kandidatur etter seks år i sjefsstolen. Svendsen trakk seg ut av kampen av fri vilje, men ikke uten at deler av Fotball-Norge hadde uttrykt et sterkt ønske om presidentbytte.

– Det som bidro til å vippe meg over til å si ja var hovedsakelig det å kunne sette fotballen skikkelig i sentrum for alle beslutninger som tas på øverste nivå. Det er en idrett med mye oppmerksomhet og mange interesser, så det er lett å bli dratt bort fra å sette fotballen i sentrum. Og så vil vi prøve å komme i posisjon ute i Europa og komme tettere på beslutningene. Det er noen bekymringsfulle utviklinger i Europa og i verden. De må vi være med å prøve å påvirke. Det er ikke lett, men vi må prøve å komme i innflytelsesrike posisjoner, sier Klaveness.

– Hvilke «bekymringsfulle utviklinger» tenker du på?

– Først og fremst er det konkurransekraften til små land. Man ser jo hvordan det over tid i Champions League blir vanskeligere. Og det vil også skje på kvinnesiden. Men det er viktig for fotballen at også små land kan gjøre det bra. Det er det ene. Det andre er selvsagt det som handler om demokrati, åpenhet, likestilling og like muligheter uavhengig av etnisitet, legning og så videre. Tendensen i Europa og i FIFA har vært i en uheldig retning. Det er ikke lett å gjøre noe med det, og jeg sitter ikke på noen fasit, men vi må inn i beslutningsprosesser og tørre å være med i «fighten».

– Jeg føler tungt på ansvaret

Flere kandidater til vervet var inne i bildet, og Klaveness ble foretrukket fremfor blant andre Cato Haug, som er styreleder i Sarpsborg 08 og i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball.

– Blir du stolt av å sannsynligvis bli den første kvinnelige presidenten?

– Jeg føler at det er et stolt øyeblikk for fotballkvinner - og jenter, men det føles ikke som mitt øyeblikk. Det føles som et øyeblikk like mye for menn som har bidratt i kvinnefotballen og, selvsagt, alle kvinnene. Jeg mener det er nødvendig og helt greit at det er et fokus på det. Og jeg er veldig trygg på at det er min lidenskap og mitt engasjement for fotball som gjør at jeg tar på meg vervet, sier Klaveness.

Hun påpeker at det er altfor tidlig å kunne lansere noe «manifest», men er klar på at «det ikke vil være noe ulikt engasjementet jeg egentlig har hatt i hele mitt fotballiv».

– Gleder du deg til å begynne?

– Jeg har en skrekkblandet fryd. Det er så store dilemmaer og så mange retninger som er viktig både for meg selv og mange rundt meg. At vi får til en del ting, at vi klarer å nå målene våre, at vi klarer å jobbe for like muligheter. Ja, jeg gleder meg, men jeg føler også tungt på det ansvaret om det skulle bli mitt. Det er en stor jobb.