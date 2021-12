– Etter hvert så begynner du å tenke at det er noe galt med deg

Thea Vingmark Næss er femten ganger norgesmester i kickboksing, hun har vunnet syv VM gull og syv EM gull. Det gjør henne til en av Norges mest meritterte kampsportuttøvere.

Men de siste årene har Næss kjempet en annen kamp på privaten, nemlig kampen om å bli gravid. Da hun og ektemannen Christian Galvez bestemte seg for å prøve i 2016 ble det alt annet enn enkelt.

– Det tok lang tid, og når det først gikk så ble det spontanabort, forteller hun til Dorthe Skappel i helgens God kveld Norge.

Gravid før VM

Næss fikk en positiv graviditetstest to uker før VM i 2018.

– Da ble jeg jo kjempeglad og alt ble snudd på hodet. Jeg fortaltalte det til landslagsteamet og det ble tatt superpositivt imot. Men så gikk det galt tett opp mot mesterskap, forteller Næss.

Hun valgte allikevel å dra til VM, og tok seg helt til finalen.

– Jeg er veldig glad for at jeg dro, for da fikk jeg tankene bort fra den opplevelsen.

Mens den første spontanaborten var kaotisk, var den andre vanskeligere å godta.

– Da kjente jeg at jeg gikk mer i kjelleren. Alt var mer tilrettelagt for at det skulle være i fokus, og så gikk det allikevel ikke, minnes Næss.

Så kom tankene om når neste sjanse kommer, eller om den skulle komme i det hele tatt.

– Du har så lyst til å bli gravid, og det er umulig å tenke på noe som helst annet. Jeg begynte å telle dager til eggløsning og andre ting, du går å tenker på det konstant. Det har kanskje vært det mest belastende.

GLADE: Om kun få uker blir Thea og Christian foreldre. Foto: God kveld Norge

Kjente på misslykkethet

Hele fire ganger fikk Næss og Galvez positivt svar på testen, før det endte med spontanabort.

– Jeg opplever det som mye, men det er litt derfor jeg er glad for at vi kan ha denne samtalen. Jeg kjenner at det er fint å være åpen rundt det, for jeg vet ikke så mye om det, men legene forteller at det er ganske vanlig med spontanaborter, sier Næss.

Etter at hun var åpen på Instagram om sin opplevelse mottok hun mengder med meldinger fra mennesker som har opplevd det samme.

– Fire er mer enn de fleste opplever, men jeg vet at det er ganske mange der ute som hvert fall opplever én og to. Jeg vil at det skal snakkes mer om, og at man ikke skal føle på så mye misslykkethet rundt det, sier verdensmesteren.

Hun forteller at det er vanskelig å tenke positivt når det skjer.

– Etter hvert så begynner du å tenke at det er noe galt med deg. Samtidig vil man ikke stresse i tilfelle det påvirker negativt til neste gang. Så det å prøve å tenke positivt, sammen med skuffelsen og misslykketheten som sniker seg inn, det har vært tøffest, forteller Næss åpenhjertig.

DANS: Thea imponerte under Skal vi danse i 2018. Foto: Thomas Reisaeter

Nyttårsbarn

Men tidligere i år så fikk Næss enda en positiv test, og selv om hun klok av skade forberedet seg på det verste, så gikk det endelig bra.

– Jeg fikk veldig god oppfølging. Jeg fikk kjempetidlig ultralyd hvor de så at alt var fint, og jeg fikk tre ultralyder før den normale i uke 20.

– For hver dag som var litt lenger enn forrige gang så tenkte jeg at det var positivt. I etterkant har jeg tenkt at kroppen kanskje hadde behov for å skjønne at det var dette jeg ville, smiler Næss, som har termin helt i starten av januar.

Hele møtet mellom henne og Dorthe Skappel kan du se i videovinduet øverst i artikkelen.