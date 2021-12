Slik vil regjeringen «redde» næringslivet

Fredag kveld går finansministeren på talerstolen for å presentere den etterlengtede løsningen på regjeringens lønnsstøtteordning til næringslivet.

Siden det igjen ble nødvendig med strenge tiltak som fikk store konsekvenser for næringslivet, har arbeidslivsorganisasjonene NHO, Virke og LO lagt frem en rekke krav om at en lønnsstøtteordning må komme på bordet.

Etter flere dagers forhandlinger, har partene nå kommet til enighet.

Finansministeren og næringsministeren møter pressen klokken 20.30.

Makstak på 47 millioner

TV 2 erfarte tidligere fredag at det skal gis et kronebeløp per ansatt til bedrifter som har hatt inntektsfall på grunn av koronarestriksjonene. Beløpet blir etter det TV 2 erfarer på 30.000 kroner.

Regjeringens forslag til lønnsstøtteordningen Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot? Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.

Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.

Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt. Hvem kan få lønnsstøtte? Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel: Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.

Teater, kino mv.

Treningssentre

Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv. Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel: Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene

Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper

Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)

Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer

Persontransport Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen. Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember. Det sikrer at de som ble rammet av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført i desember, og som har tilpasset seg ved å permittere ansatte, likevel kan få lønnsstøtte for desember måned. Hvilke ansatte gir grunnlag for lønnsstøtte? Ordningen gjelder for faste ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet og lærlinger, som var i arbeid per 30. november 2021 og har vært i aktivt arbeid hele tilskuddsmåneden (men med unntaket nevnt i forrige punkt) Hvordan beregnes støttebeløpet? Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80% av den ansattes bruttolønn.

For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100%. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20%, er støttebeløpet null.

– Hvis du har ti ansatte, og et inntektstap på 20 prosent, vil du få 3000 kroner per ansatt, sa Vedum i Stortinget.

Finansministeren understreker at maksverdien per ansatt er 30.000. Det er også satt et makstak per foretak på 47 millioner kroner per måned.

– Vil gi trygghet

– Det er kraftfulle virkemidler som ligger i denne pakken. Tidsperioden som er satt er desember til januar. Selskaper som har permittert, kan ta tilbake sine ansatte og komme inn i denne ordningen hvis de mener det er riktig, sier Vedum og legger til:

– Dette vil gi trygghet. Nå vet selskapene at det er en vilje i regjeringen.

Arbeidslivsorganisasjonen Virke er imidlertid ikke helt fornøyd.

– Ordningen treffer ikke godt nok. Hadde den hatt større fleksibilitet i seg, hadde egenandelen for virksomhetene vært mindre ville flere virksomheter kunne brukt ordningen. Nå må flere virksomheter velge permitteringer, fordi de blir tvunget til det, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til TV 2.

