Selv om navnet minner mye om Fords elektriske SUV, Mustang Mach-E, er dette omtrent så langt unna elbil du kommer.

Her kan du se langt etter store batteripakker og elmotorer. I stedet finner vi et heftig eksosanlegg og ikke minst: Et digert beist av en V8-motor, på 5 liter.

Det er Ford Mustang Mach-1 vi snakker om, en av topputgavene i Mustang-familien, og en av svært få biler her til lands.

Faktisk tester vi bilen i Danmark, i forbindelse med en helt spesiell biltur du kan lese mer om her.

Se video fra vårt møte med bilen øverst i saken.

V8, 460 hk, manuell girkasse og DET designet. Ikke rart denne vekker oppsikt hos våre danske venner i sør. Bilder: Mats Brustad / Broom

Gåsehud

Der elektriske Mach-E koster fra 422.000 kroner, er Mach-1 betydelig dyrere.

V8-monsteret starter på drøyt 1,2 millioner kroner, men så får du også en helt unik og gåsehudverdig kjøreopplevelse med på kjøpet.

Bare lyden av å fyre opp åtte selvpustende sylindre, er nesten magisk i seg selv.

Ute på veien blir ikke gleden noe mindre. Dette er en bil som virkelig skal kjøres. Vi snakker naturligvis bakhjulsdrift, med 460 hk og 529 Nm, og best av alt: Manuell girkasse.

Det er lenge siden vi har kjørt en såpass «levende» bil – som virkelig blomstrer på de danske landeveiene.

Les full test av bilen her

På innsiden er det ganske primitivt, men slik skal det egentlig være i en Mustang. Setene fra Recaro er fantastiske å tilbringe tiden i.

Et tastetrykk, så kan lappen ryke

Det som gjør akkurat denne Mach-1-utgaven ekstra rampete, er en helt spesiell funksjon som heter Line Lock.

Aktiverer du den, ved hjelp av et lite tastetrykk, vil bilen automatisk holde igjen forhjulene og legge alt til rette for en god, gammeldags burnout! Hvor mange nye biler i 2022 kan tilby det??

Ford understreker naturligvis at funksjonen kun er tillatt på bane, noe vi dessverre ikke fikk tilgang på i testperioden. På offentlig vei må man ikke finne på å teste det ut. Da kan lappen ryke på stedet.

Det vi imidlertid har testet, er hvordan Mustang Mach-1 fungerer på en roadtrip i Danmark. Det kan du se mer fra under: