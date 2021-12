– Nå kan livet begynne på nytt

Hele 66 hjem ble ødelagt etter kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum kommune. Mange av de som bodde der, vil nå flytte hjem til bygda de er så glade i. To av dem er samboerparet Mona Torp og Stein Magne Ranum.

– Det er Gjerdrum i mitt hjerte, det må jeg si, sier Mona Torp.

Hun og samboeren Stein Magne Ranum serverer pepperkaker og kaffe i den 50 kvadratmeter store leiligheten de har leid på Nannestad, en halvtimes kjøring fra Gjerdrum.

Straks nyttårsaften er over, begynner de å pakke ned i pappesker. De har allerede fått nøklene til sin nye leilighet i Gjerdrum, og kan knapt vente med å komme seg hjem igjen.

Flertall vil flytte hjem

– Vi gleder oss veldig. Vi skal se fremover nå, det er helt sikkert, sier Torp.

Hun har flere tiårs tilknytning til stedet som ble rammet av det fatale leirskredet for ett år siden, og forteller om et aktivt samfunn der samhold og fellesskap står sterkt, kanskje sterkere nå etter tragedien.

TUNGT: Det har vært et svært krevende år for ordfører Anders Østensen i Gjerdrum. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ordfører Anders Østensen ser med glede på at mange ønsker seg tilbake.

– Ja, jeg har faktisk et inntrykk av at det er et flertall av de som mistet hjemmene sine som nå ønsker å returnere til Gjerdrum, sier han.

Skled 400 meter på madrassen

For Mona og Stein Magne har det vært utfordringer etter den grusomme opplevelsen natt til 30. desember i fjor. Minnene sitter i, og skrekkbildene melder seg gjerne når de ligger i sengen om natten.

– Den første tiden ville jeg ikke gå og legge meg, i alle fall ikke før han, sier Mona, og nikker mot samboeren.

– Det hendte at jeg kledde godt på meg, i tilfelle det samme skulle skje igjen, sier hun.

KAOS: Stein Magne og Mona lå tre iskalde timer i kaoset. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Natten var iskald da strømmen gikk, og mange våknet av en buldring i grunnen. Mona og Stein Magne våknet av at veggene på soverommet ble presset inn mot dem, før de ble ført nedover skråningen på madrassen de sekunder tidligere sov på.

Hele fire hundre meter skled de slik, før de ble liggende i sørpa og høre menneskers rop om hjelp i mørket rundt dem.

– Det var et mareritt, som i en skrekkfilm, sier Stein Magne Ranum.

SKRAMME: De fysiske skadene Mona og Stein Magne ble påført, var små Foto: Ditlev Eidsmo

I tre iskalde timer lå de i mørket, og forsøkte å holde seg i live med våte pledd de fant rundt seg. Til slutt ga de opp. Kulden i kroppen ble til varme, kroppens aller siste forsøk på å stagge frysningsdøden.

Kroppstemperatur på 33,5 grader

– Jeg tenkte, greit, nå er det over. Jeg la meg bare ned i leira og ga opp, fortalte Mona Torp da TV 2 besøkte dem fire dager etter hendelsen.

– Betyr det at dere forsonet dere med at dere skulle dø?

– Ja, vi gjorde det, svarte de.

Akkurat da så de et ansikt de ikke hadde sett før. En redningsmann som var firet ned fra 330-skvadronens Sea King-helikopter så på dem og sa «Nå er det over. Dere er reddet».

Oppsøkte skredgropen

Da Mona og Stein Magne ble lagt inn på Ahus hadde de en kroppstemperatur på 33,5 grader.

– Det er bare helt uvirkelig at vi sitter her nå, sier Mona Torp i dag.

Det har hendt at hun har vært tilbake ved skredgropen, kanskje for å minne seg selv på hvor heldige de var som overlevde. Første gangen Stein Magne var med, måtte han stå med ryggen til gropen – han orket ikke se det.

VONDE MINNER: Skadestedet i Ask, Gjerdrum. Foto: Erik Edland / TV 2

Det har vært noen vonde netter før livet sakte, men sikkert har vendt tilbake til det litt mer normale.

Like før jul dro de to på en tur med Kiel-ferga for å feire Monas bursdag. Turen var fin, men om natten på vei tilbake begynte det å blåse opp, og bølgene fikk senga på lugaren til å bevege seg.

Veggene lukket seg

– Det var jo den samme bevegelsen som da raset gikk, sier Stein Magne Ranum.

– Det var vemmelig, legger Mona Torp til.

Det har også hendt at minnene oppsøker dem om natten. Mona forteller at hun har drømt at hun er tilbake nede i gropa, og leter etter kjæresten sin i det kalde mørket.

– Det var en kveld jeg la meg, og da jeg lå der i senga var det akkurat som om veggene kom inn til senga. Det ble liksom trangere og trangere.

SMILER IGJEN: Nå ser de fremover og starter livet på nytt, i Gjerdrum. Foto: Marte Christensen / TV 2

Men dagene, og nettene, har gradvis blitt bedre. De ser lysere på livet og fremtiden nå.

– Joda, vi har det bra nå, vi har det, sier Stein Magne.

Ny start

Nå skal de feire jul hjemme hos Monas datter, men de vedgår at de nok vil tenke mest på flyttingen tilbake til Gjerdrum.

– Ja, det haster nok litt det nå, spesielt for henne, humrer Stein Magne.

– Ja, jeg har trives så godt der, og det tror jeg vi vil gjøre igjen, sier Mona.

Når de tidlig i januar setter nøkkelen i døren i det splitter nye boligkomplekset i Gjerivegen, i Ask, tror de at de for alvor kan se fremover å leve normalt igjen.

– Blir dette den ordentlige, nye starten for dere?

– Ja, jeg tror nok det, nikker de to.