Sjukepleiarar mistar fridag i jula: – Vi får ingen kompensasjon

– Avdelingane og dei sjukepleiarane eg har snakka med er veldig lei seg og veldig skuffa, seier intensivsjukepleiar og plasstillitsvalt ved UNN i Tromsø, Anita Børstad.

Onsdag fekk 30 intensivsjukepleiarar ved sjukehuset i Tromsø ei tekstmelding frå leiaren sin. Der stod det at dei mista ein fridag i jula.

– Dei såg verkeleg ikkje denne komme. Dei har jobba kjempemykje overtid og verkeleg stått på og sett fram til ein liten juleferie, seier Børstad.

Krav på fri

Bakgrunnen for at 30 av 133 intensivsjukepleiarar mistar ein fridag, er ein krevjande driftssituasjon ved intensiveiningane ifølge personalsjef ved UNN, Gøril Bertheussen.

– Vi har over lang tid hatt store utfordringar knytt til å dekke alle vaktene. Derfor har vi sagt til leiarane at dei må vurdere om dei kan gi ut alle fridagane, sjølv om vi no går inn i ei høgtid der vi forstår at tilsette ønsker fri, seier Bertheussen.

KREVJANDE: Det er krevjande å få vaktplanen til å gå opp, ifølgje Bertheussen ved UNN. Foto: Terje Pedersen

Fridagane sjukepleiarane mistar er ferie eller andre fridagar som den tilsette har krav på. Ifølge Bertheussen vil desse fridagane bli skyvd på dersom dei ikkje får avvikle dei i år.

Børstad meiner utfordringen kunne vore løyst på ein mykje smartare måte.

Høgt press, lite kompensasjon

I staden for å fråta sjukepleiarane ein fridag meiner Børstad det kunne vore løyst frivillig.

PRESS: Ifølgje Børstad er det pasientar på alle rom på intensivavdelinga. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

– Vi kunne heller fått tilbodet om ein god kompensasjon for å komme inn ekstra. Det er på den måten vi får det til å gå rundt elles. Går ikkje folk ekstravakter, går det ikkje rundt, seier Børstad.

Ho meiner dette vil føre til at personellet mistar litt av knisten.

Børstad fortel om eit høgt press på intensivavdelinga, med pasientar på alle rom. Avdelingane har til og med tatt i bruk rom som ikkje før har vore brukt til pasientar, for å få plass til dei.

– Vi har eigne kohortar til avdelinga for covid-pasientar. Vi har høgt trykk av andre pasientar, vi har barn, vi har to pasientar på hjarte-lunge-maskin som krev to sjukepleiarar kvar, seier Børstad for å forklare den pressa situasjonen.

Fredag var 14 pasientar innlagde med covid-smitte på UNN i Tromsø.

Mistar fly heim

Børstad fortel også om kollegaar som har vore nøydd til ombooke flybillettane som skulle tatt dei heim til jul.

– Vi har også kollegaar frå naboland som er nøydde til å utsette reisa heim. Dette har store konsekvensar for mange.

Personalsjefen seier ho forstår frustrasjonen til dei tilsette som allereie har jobba mykje ekstra denne hausten.

– Men det er ein krevjande driftssituasjon, og for å ivareta pasienttryggleiken er vi nøydd til å gå til dette skrittet, seier Bertheussen.

Også ho skildrar ein pressa intensivavdeling, der ein har vore nøydd til å omdisponere sjukepleiarar frå andre einingar til intensiveiningane.

– Vi forsøker også med andre ordningar som skal stimulere til at sjukepleiarane skal ønske å jobbe meir over ei auka honorering.