Nå kan du være med og velge hvordan Postens neste julefrimerker skal se ut

Flere hundre bidrag har kommet inn til frimerkekonkurransen som God morgen Norge og Posten har samarbeidet om. I 2022 ønsker Posten å ha pepperkakemotiv på julefrimerkene sine, og har derfor fridd til God morgen Norge-seerne for å få flest mulig pepperkakebilder.

En jury med representanter fra Posten, og God morgen Norges egen Wenche Andersen, har nå valgt ut to vinnere fra de mange hundre innsendte bidragene.

I tillegg har de valgt ut fem gode kandidater som går videre til en folkeavstemning:

Et flott, folksomt og melisdekorert hus. Legg merke til postkassa! Foto: @neramvol Les mer En skikkelig sukkersøt drøm av et minipepperkakehus. Foto: @kremno_elin Les mer En lekkert dekorert pepperkakekrans og en flott trone til nissemor. Foto: Heidi Sveen Øvergaard Les mer Her snakker vi fristende og fargerikt hus – med innbydende lys innenfra! Foto: @lineelskerasy Les mer Denne pepperkakekunstneren har lagt hjertet sitt i den flotte melis-finishen. Foto: Iren Bjørnstad Les mer

Dermed kan du være med og bestemme ytterligere to pepperkakebilder som kommer til å pryde Postens julefrimerker neste år.

Her kan du stemme over de fem kandidatene – trykk og hold inne på de tre strekene ved siden av hvert bilde for å rangere dem i den rekkefølgen du liker best. Du kan trykke på bildene i selve avstemningen for å gjøre dem større, eller du kan ta en titt på bildekarusellen lenger oppe i artikkelen.

Avstemningen avsluttes tirsdag 21. desember kl. 12.00.



Alle fire vinnerne – både de folkevalgte og de som juryen har plukket ut – vil bli annonsert på sendingen til God morgen Norge onsdag 22. desember.