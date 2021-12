Skolehelsetjenesten må bidra i vaksineringen: – Harmonerer dårlig

Økt smitte har ført til at skolehelsetjenesten kalles inn til koronadugnad i flere kommuner. Helsesykepleiere er bekymret for hva det betyr for tilbudet til barn som gruer seg til jul.

– Det er vanskelig for barn og unge som har betrodd seg til en person å få beskjed om at de heller må snakke med en kollega fordi man er omdisponert. Da er det mange som egentlig trenger hjelp som takker nei, fordi det er tøft å opprette den relasjonen på nytt med en ny person, sier fylkesleder i Oslo for Landsgruppen av Helsesykepleiere, Wenche Andresen, til TV 2.

BEKYMRET: Helsesykepleier og Oslo-leder for Landsgruppen av Helsesykepleiere, Wenche Andresen, er urolig for hva bort-prioritering av skolehelsetjenesten vil bety for norske barn i julen. Foto: Privat

Kun en knapp uke før jul har kommunene på oppdrag fra regjeringen omdisponert flere titalls helsesykepleiere til å bidra i koronaarbeidet.

Blant annet i Oslo, Bærum, Asker og Indre Østfold har flere ansatte i skolehelsetjenesten blitt bedt om å heller prioritere smittesporing, koronatesting og vaksinering.

Andresen er bekymret for de barna som nå står uten sine støttespillere gjennom romjulen.

– Julen er alltid en vanskelig tid for en del barn og unge. Nå vet vi at mange i tillegg har hatt et vanskelig år og en krevende tid bak seg, sier hun, og legger til:

– Flere har også opplevd en forverring i sin familiesituasjon, med blant annet økte konflikter, økonomiske utfordringer og økt bruk av alkohol hos foreldrene, og har behov for å bli fulgt opp av helsesykepleiere de kjenner og har tillit til.

Skuffet over regjeringen

Andresen er overrasket over at myndighetene ikke har lagt bedre beredskapsplaner, til tross for at risikoen for en ny smittespredning hele tiden har vært en reell bekymring hos flere helsetopper.

– Jeg synes det er rart at myndighetene ikke har bedre beredskap bemanningsmessig etter tiden vi har vært gjennom. Dette er ikke en akutt oppstått krise, sier hun.

SMITTESPORING: Illustrasjonsfoto. Smittesporingsarbeid er en av rollene norske helsesykepleiere har blitt pålagt i regjeringens nye vaksinestrategi. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vår tjeneste er en lovpålagt tjeneste som barn og unge har krav på, og det harmonerer dårlig med myndighetenes fokus på å i størst mulig grad skjerme barn og unge i denne pandemien.

Skuffelsen deles av leder av Landgruppen av helsesykepleiere NSF, Ann Karin Swang, som er urolig for hva det betyr for helsesykepleiere som allerede er overarbeidet.

– Vi ble bekymret da vi hørte på nyhetene at regjeringen planla å sette 400 000 vaksinedoser før jul. Det første jeg tenkte var hvem som skulle gjøre det, sier Swang til TV 2.

– Veldig mange i tjenesten hadde tenkt å ta en velfortjent juleferie. Det mister de nå fordi regjeringen har bestemt å vaksinere folk hele romjulen også.

FORTJENER FERIE: Leder i Landgruppen av helsesykepleiere NSF, Ann Karin Swang, er redd for at flere helsesykepleiere vil bli overarbeidet om de blir påtvunget mer jobb over julen. Foto: Privat

– Får alvorlige konsekvenser

Både Andresen og Swang tror omdisponeringen av helsesykepleiere vil få en alvorlig konsekvens for barn og ungdom da store mengder arbeid vil måtte bli tilsidesatt til etter jul.

– Dette er en tjeneste som er i krise nå fordi vi har vært omdisponert så mye og over lengre tid, og når man kommer tilbake skal man ta igjen forsømt jobb som har blitt forverret mens man har vært borte, forteller Swang.

BISTAND: Flere helsesykepleiere har blitt beordret til å bistå i vaksineringen av innbyggere i lys av smittespredningen av omikron. Selv om de fleste vil bistå i dugnaden, er de bekymret for hva det betyr for skolehelsetjenesten. Foto: Gorm Kallestad / NTB

For selv om skolene er stengt, er det flere helsesykepleiere som fremdeles jobber. Det vil få konsekvens for barn og unge som trenger kontakt gjennom juleferien.

– Det er ikke sånn at vi ikke jobber når skolene er stengt. Man følger opp elever med oppfølgingssamtaler og kontakt, særlig ungdommer i ungdomsskolen og videregående, sier Swang.

– Vi gjorde erfaringer med korona om at ungdommer ikke ringer ukjente nummer vi henger opp til disposisjon fordi de ikke vil snakke om disse tingene med fremmede.

Ifølge Andresen varierer omdisponeringen stort fra kommune til kommune, og bydel til bydel. I Oslo hvor hun selv jobber, har noen bydeler bedt helsesykepleiere om å sette seg opp på dagvakter med smittesporing uten å bli beordret til det, mens andre bydeler har beordret bistand.

Hun sier flere vil bistå i koronadugnaden, men at de må bli ordentlig kompensert for arbeidet.

– Flere av oss er villige til å bidra med vaksinasjon og smittevernsarbeid, men dette må da være frivillig overtidsarbeid og skikkelig lønn, sier Andresen.

Må være midlertidig

Situasjonen er litt annerledes i Bærum kommune, hvor helsesykepleiernes bistand er på frivillig basis og hvor de kun skal jobbe med vaksinering av lærere og barnehageansatte.

Helsesykepleier Solveig Dorthea Enger, som er leder i Landsgruppen av Helsesykepleiere i Akershus, sier deres liste over frivillige raskt ble fylt av ansatte som ønsket å bistå i vaksinasjonsprogrammet til kommunen, og at dialogen med arbeidsgiver hittil har vært god.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon siden regjeringen sendte ut så raskt og kort varsel på å øke vaksinasjonskapasiteten, og da bretter vi ermene opp og bidrar. Men vi vil ikke at det skal gå utover barn og unge som vi jobber med til daglig, og derfor kan det ikke være løsningen i det lange løp, sier Enger til TV 2.

STOR DUGNADSÅND: Helsesykepleier og leder i Landsgruppen av Helsesykepleiere i Akershus, Solveig Dorthea Enger, sier ansatte i skolehelsetjenesten i kommunen i stor grad har ønsket å bistå i vaksineringen, men at det må være midlertidig. Foto: Kristine Hellemo Larsen

Hun sier det er uheldig at skolehelsetjenesten blir rammet av tiltaket, men at barn og unge også vil bli rammet om smittepresset forblir høyt over jul da det kan føre til stengte skoler. Det er noe Andresen og Swang også er enige i.

– Det er en kortvarig innsats som er satt inn for å sikre at lærere og barnehageansatte får vaksine slik at skolene kan åpne uten fare for smitte etter jul. Derfor ser vi det som hensiktsmessig og viktig å hjelpe til med vaksineringen av akkurat disse samfunnsgruppene, sier Enger.

– Vi ønsker også at smittetallene skal ned, slik at vi alle og særlig barn og unge kan få en så normal hverdag som mulig når vi starter et nytt år, understreker Andresen.

Forstår presset

På spørsmål fra TV 2 sier Helse- og omsorgsdepartementet at de gjør det de kan for at færrest mulig helsesykepleiere må gå fra sitt arbeid med barn og unge i skolehelsetjenesten over julen.

–Jeg har forståelse for at helse- og omsorgstjenestene i mange kommuner er presset, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen på e-post til TV 2.

– Barn og unge skal ikke møte en lukket dør hos helsesykepleier. Helsemyndighetene har derfor gitt tydelig beskjed til kommunene om at ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonene så langt det lar seg gjøre ikke skal omdisponere til TISK-arbeid.

Hun sier det er grunnen til at regjeringen også har bedt om bistand i vaksineringen fra Forsvaret og apotek rundt om i landet.

– Dette bidrar til at de som skal jobbe med barn og unge, kan holde disse tjenestene åpne og tilgjengelige, skriver hun.

Den siste uken har i gjennomsnitt 4.649 nordmenn fått påvist koronasmitte. Søndag var 356 personer innlagt på sykehus, mens 117 ligger på intensivavdelingen og 74 av dem på respirator, ifølge NTB.

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at 1.222.199 nordmenn hadde fått sin tredje vaksinedose innen utgangen av helgen, mens 3.897.475 har fått to vaksinedoser.