– Ingen har like stor rumpe som meg

Lørdag fra kl. 15.50: Se Aston Villa-Burnley på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

– Jeg tror nok ikke noen har en like stor rumpe som meg, sier den karismatiske 27-åringen med et smil til The Telegraph.

Supporterfavoritten John McGinn er en energisk løpsmaskin, kan banke inn flotte mål fra distanse, spiller lagkameratene i gode posisjoner og er blant de fremste profilene på det skotske landslaget.

I tillegg har Aston Villa-stjernen en særegen evne: Måten han setter rumpen til for å skjerme ballen fra motspillerne.

DUELLSTERK: Her bruker John McGinn kroppen for å komme seg inn foran Liverpools Sadio Mané. Det er nettopp denne evnen som har vakt oppsikt. Foto: Jon Super

Under landskamper kan skotske supportere synge om «den beste rumpen i fotballen ... den sterkeste rumpen i verden». I et kåseri har avisen The Scotsman hyllet midtbanespillerens bakdel.

– John McGinns rumpe vant ikke kampen på egenhånd, men bidraget kan ikke undervurderes, skrev de etter en avgjørende landskamp.

Touré fikk beskjed av fysio

En annen som har latt seg begeistre, er Manchester City-legenden Yaya Touré. I sommer skrev ivorianeren om hvorfor rumper er så viktig i fotballen på nettstedet The Athletic.

Touré, en kraftfull spiller selv, fortalte om en klar beskjed fra en av fysioterapeutene i klubben.

– Du er allerede en stor kar. Men du må gjøre noe for å håndtere sjokket når folk kommer mot deg når du har ballen. Vi trenger å bygge musklene dine for å stå imot det. Vi må bygge opp styrken i hoftene og rumpen din.

STJERNESPILLER: På sitt beste kunne knapt nok noen hanskes med Yaya Touré. Her skjermer han ballen fra Javier Mascherano. Foto: Manu Fernandez

Touré vedgikk at det kan høres morsomt ut, men slo like fullt fast at rumpen kan være et viktig verktøy for en fotballspiller.

Og han lovpriste John McGinn etter EM-kampen mot England.

– Hvis du ser på et bilde av McGinn, kan du se at han har veldig kraftfulle legger og hofter.

– Og det var ganger der man kunne se ham motta ballen med ryggen mot en England-spiller, ense faren og så bruke rumpen for å skjerme ballen. Rumpen er viktig siden den kan skape litt rom mellom deg og en annen spiller, sånn at du får mer tid med ballen, forklarte Touré.

Har studert Hazard og Pogba

Selv har Aston Villa-spilleren studert Eden Hazard, en annen spiller som har vært kjent for å skjerme ballen fra langt større motstandere.

Han trekker også frem Manchester Uniteds Paul Pogba.

– Tidlig i karrieren min brukte jeg det hver gang jeg fikk ballen, men det var nytteløst siden det ble så åpenbart. Paul Pogba bruker kroppen sin veldig godt. Eden Hazard er en av de beste i min æra til å bruke rumpen. Men de velger sine øyeblikk. Jeg har sett på hvordan de bruker kroppene sine. Det handler om å ha uforutsigbarhet i spillet, mener midtbanespilleren.

EFFEKTIVT: Her skjermer Paul Pogba ballen under en Champions League-kamp mot Atalanta. Foto: MARCO BERTORELLO

UROKKELIG: Eden Hazard har også vært svært vanskelig å ta ballen fra med hans lave tyngdepunkt. Foto: Kirsty Wigglesworth

FORDELER: John McGinn mener at det ikke bare er gjennom pasninger man kan passere et ledd, men også ved å bruke kroppen sin riktig. Her klarer ikke Yves Bissouma hos Brighton å nå frem til ballen. Foto: Nick Potts

Nå blir det kalender av McGinns bakdel. Kevin Beresford, selverklært Storbritannias kjedeligste mann, står for påfunnet.

Han har tidligere laget kalender av rundkjøringer, benker og Jack Grealishs legger. Nå er det bilder av McGinns rumpe som skal tjene inn pengene.

– Vi bare elsker måten han bruker rumpen på, skriver han i sin spalte, ifølge The Times. Overfor Daily Record hevder han å ha solgt 400 eksemplarer.

Motbeviser kritikere

Bare gøyal er ikke nødvendigvis oppmerksomheten. I høst ble kommentarene omtalt av Skottland-sjef Steve Clarke i forbindelse med en landskamp.

– Han er en god spiller. Jeg mener at kommentarene om kroppsfasongen hans er litt uvennlige. Han setter opp et godt tempo for oss, ble Clarke sitert på av Glasgow Times.

FORMLAG: Siden Steven Gerrard tok over, har John McGinn og co. kun tapt mot tittelkandidatene Manchester City og Liverpool. Foto: JASON CAIRNDUFF

Selv svarer McGinn kritiske eksperter på humoristisk vis, og fleiper med at han aldri kommer til å få en six-pack som lagkompis Tyrone Mings.

Og han fnyser av dem som skulle tro at han ikke er i toppform.

– Det enkle inntrykket av meg når jeg ikke spiller bra, er at «han er ikke atletisk, han er ikke bevegelig». Det kunne ikke vært lengre unna sannheten.

– Jeg er i så god form som jeg noen gang har vært. Jeg er så rask som jeg noen gang har vært. Saken om kroppsfasongen er en utfordring jeg har måttet overkomme, og noe jeg bruker for å motbevise folk, sier Aston Villa-favoritten til The Telegraph.

Lørdag fra kl. 15.50: Se John McGinn og Aston Villa mot Burnley på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.