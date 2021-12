Fnyser av Bielsa-kritikken

Lørdag fra kl. 18.00: Se Leeds-Arsenal på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

16 poeng på 17 kamper er status for laget som overrasket og begeistret stort forrige Premier League-sesong. Som nyopprykket ble Leeds nummer ni, men nå er optimisme byttet ut med stor pessimisme. Kun tre seirer holder ikke.

Og plutselig har selv Marcelo Bielsas tilhengere begynt å tvile på den høyt respekterte Argentineren.

Luke Ayling var Leeds-spiller da han fikk en ny og annerledes sjef.

– Jeg har elsket hvert eneste minutt. Man fikk høre tidlig at det kom til å bli strengt og hardt, men jeg trodde ikke helt på det. Det tok ikke lang tid før ryktene ble bekreftet, men jeg elsker det, sier Ayling til Premier League Productions.

YDMYKET: Marcelo Bielsa måtte tåle en kraftig leksjon da Leeds gjestet Manchester City 14. desember. Foto: Andrew Yates

Tør å stå i stormen

Yorkshire-klubben slikker fremdeles sårene etter 07-tapet for Manchester City 14. desember. Det var det verste nederlaget Leeds har opplevd på 87 år.

– Vi gjorde ingenting av det manageren ville at vi skulle gjøre, sier Ayling, som forklaring på at laget raknet totalt i møtet med serielederne.

– Vi fikk 0-1 i fleisen etter kun 10 minutter og etter det ble det bare verre, sier forsvareren.

Ydmykelsen har ført til kraftigere og kraftige mishagsytringer hos fansen, og nå begynner tålmodigheten å ta slutt. Flere tar også til ordet for at det kan være på tide å la Bielsa finne seg et annet sted å jobbe.

– Jeg har jobbet under andre managere som alltid blir defensive i møte med de store lagene. Slik er det aldri her. Vi gir gass, og av og til, som mot City går vi på en smell, men vi kommer ikke til å endre på filosofien bare på grunn av det, sier Ayling om Bielsas lederstil og filosofi.

TUNGT: Denne høsten har stått i grell kontrast til forrige sesong for Leeds. Her fortviler Ayling etter et knepent 2-3-tap for Chelsea. Foto: Paul Terry

Og skal man tro 30-åringen vil det gå en vei om argentineren kastes på dør.

– Det er avgjørende at han blir her. Han kjenner oss, og selv om det ikke har gått som vi har håpet så langt, er jeg sikker på at vi kan snu dette.

Mange spillere hevder det er ekstreme tak som må tas for at Bielsa skal bli fornøyd med innsats og nivå. Slitasje over tid er noe som setter en hver spiller på prøve.

Men Ayling vil ikke høre snakk om at manageren har mistet grepet.

– Han har endret meg som spiller. Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle gjøre det så bra som jeg gjorde i min første Premier League-sesong, og det skal han ha en stor del av æren for.

Skadeplaget tropp

Ayling er en av flere sentrale skikkelser som har vært satt på sidelinjen grunnet skade denne høsten.

Ruvende skikkelser som Patrick Bamford, Kalvin Phillips og Ayling selv har alle vært satt ut av spill i flere uker, men forsvareren vil ikke være med på at det forklarer den labre poengfangsten.

SKADEPLAGET: Forrige sesong toppscorer, Patrick Bamford, er en av flere sentrale spillere som har slitt med skader denne høsten. Foto: Tim Goode

– Vi hadde det samme laget da vi møtte Chelsea, så vi har ingen unnskyldning. Vi har en liten stall, men en stall alle i klubben virkelig har tro på, sier Ayling.

Om alt går etter planen, entrer Ayling og lagkameratene Elland Road til kamp mot Arsenal lørdag klokken 18.30.

Se Leeds - Arsenal direkte på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play lørdag klokken 18.30