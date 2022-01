Jakten på virusets opprinnelse: – Det er som et puslespill

Pandemien har krevd over fem millioner liv, men fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål. I snart to år har forskere jobbet på spreng for å finne ut hvor viruset kom fra. Nå mener flere at spesielt én teori har blitt styrket.

I januar 2020 begynner de første ryktene om et svært smittsomt lungevirus å spre seg verden rundt.

På bare noen uker blir flere titalls innbyggere i storbyen Wuhan smittet og dør av den hittil ukjente sykdommen. Millionbyen stenges ned, men det er allerede for sent.

– Jeg fikk umiddelbart en dårlig følelse da jeg først hørte om utbruddet i Kina, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

BYGGET SYKEHUS: Det ble bygget en rekke sykehus i Wuhan i rekordtid. Foto: Xiao Yijiu

Dette ble startskuddet på en global pandemi som hittil har smittet over 284 millioner mennesker. Samtidig startet også en enorm forskningsinnsats for å finne svar.

Men to år senere har man fortsatt ikke klart å slå sikkert fast hvor viruset kom fra og hvordan det ble overført til mennesker.

– Jeg tror aldri man får fasiten på nøyaktig hvor dette viruset oppsto, sier Nakstad.

Likevel jobber en rekke forskere fortsatt intensivt med å løse koronagåten. All informasjon kan bli viktig for å forhindre en ny pandemi.

Patient zero

Ett av de sentrale spørsmålene forskerne prøver å få klarhet i er hvem som var den første smittede.

8. desember 2019 ble en regnskapsfører i Wuhan dårlig med influensalignende symptomer. Han blir det WHO kaller patient zero, den første pasienten som er dokumentert smittet.

MARKED: Flere av de første smittetilfellene knyttes til et matmarked i Wuhan. Foto: HECTOR RETAMAL

Men det er langt ifra sikkert at denne mannen faktisk var den første som ble smittet av viruset.

Kina har siden pandemiens start vært tilbakeholdende med å dele informasjon og biologiske prøver med WHO. Det har gjort det vanskelig for forskerne å stadfeste nøyaktig når viruset begynte å sirkulere.

WHO har likevel konkludert med at smitten mest sannsynlig oppsto i byen Wuhan i desember 2019. Flere av de aller første smittetilfellene kan knyttes til ett matmarked der det har blitt solgt levende dyr.

Studien som snudde alt på hodet

I starten av februar har viruset spredd seg til en rekke europeiske land. 11. mars erklærer WHO at covid-19 er blitt en pandemi.

– Vi er dypt bekymret over det alarmerende nivået av spredningen og omfanget. Derfor har vi gjort vurderingen å kategorisere Covid-19 som en pandemi, sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO.

Men nesten ett år senere kommer en italiensk studie som sår tvil om når koronaviruset egentlig oppsto.

HARDT RAMMET: Italia har vært hardt rammet av pandemien. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Mens WHO har konkludert med at smitten trolig oppsto i Wuhan i desember 2019 viser data fra Italia at smitten sirkulerte der allerede tre måneder tidligere.

Offisielt ble det første smittetilfellet i Italia oppdaget i en liten by utenfor Milano 21. februar. Men da prøver fra lungekreftstudien ble analysert for korona flere måneder senere ble det oppdaget at flere hadde utviklet antistoffer.

– Dette skyver tidspunktet for epidemiens start tre-fire måneder tilbake i tid, sa professor i epidemiologi Eiliv Lund til TV 2 i fjor.

WHOs fire teorier

I januar 2021 reiste ti WHO-forskere til Wuhan for å undersøke pandemiens opphav sammen med kinesiske forskere.

BESØK: Den danske forskeren var fire uker i Wuhan for å undersøke virusets opprinnelse. Foto: ALY SONG

I løpet av det fire uker lange oppholdet besøkte de blant annet matmarkedet, et laboratorium og flere av sykehusene der det først ble oppdaget smitte.

– Det er litt som at vi prøver å legge rammen til ett puslespill. Det er som en detektivoppgave, sier den danske forskeren Thea Kølsen Fisher som var med WHO til Wuhan.

Forskernes funn ble publisert i en flere hundre sider lang rapport.

Etter å ha besøkt Wuhan og analysert flere hundretusen biologiske prøver har WHO etablert fire hovedhypoteser for hvordan viruset har blitt overført til mennesker:

1. Viruset har smittet fra dyr til mennesker

2. Viruset har smittet fra dyr til menneske, via en mellomvert

3. Viruset har smittet gjennom næringskjeden

4. Viruset har smittet ved en labratoriehendelse

TESTREGIME: Det var et strengt testregime for forskergruppen fra WHO. Foto: ALY SONG

– Uidentifisert mellomvert

WHO mener den mest sannsynlige teorien er at viruset har smittet fra ett dyr til et annet, og deretter til mennesker.

Det er lagt ned en stor innsats for å identifisere hvilket dyr som kan ha vært bærer av viruset.

Det er funnet virus som er nesten identisk med SARS-CoV-2 hos både flaggermus og pangolin. Det er derimot ikke funnet virus som er så likt at det kan være den direkte stamfaren.

UNDERSØKES: Det har blitt gjort en rekke undersøkelser av flaggermus for å prøve å finne svar. Foto: ELOISA LOPEZ

Dette mener WHO styrker teorien om at viruset må ha smittet fra dyr til mennesker, via en mellomvert.

– Den mest sannsynlige hypotesen er at koronapandemien har oppstått på samme måte som SARS oppsto i 2002 - fra en flaggermus videre til et hittil uidentifisert mellomvertsdyr, og deretter videre til mennesker, sier Fisher til danske TV 2.

Flyttet laboratoriet i desember

WHO mener det er usannsynlig at virusutbruddet skyldes en labratoriehendelse, men vil ikke utelukke at det kan ha skjedd.

I sin rapport skriver de at laboratoriet i Wuhan, Wuhan Institute og Virology, tidligere har jobbet med virus hentet fra flaggermus som er en 96,2 prosent match til koronaviruset.

LABRATORIUM: Flere forskere mener viruset kan ha blitt laget her. Foto: Thomas Peter

Dette laboratoriet ble flyttet 2. desember 2019 til et nytt bygg i nærheten av Huanan-markedet, som knyttes til en rekke av de aller første smittetilfellene.

– Slike bevegelser kan være forstyrrende for driften av ethvert laboratorium, står det i rapporten.

Flere forskere og fagfolk har den siste tiden uttalt at de mener sjansen er stor for at viruset oppsto ved en feil i et kinesisk laboratorium.

Den australske forskeren og epidemiologen Colin Butler mener denne teorien har styrket seg.

– Jeg tror det var menneskelig svikt, en ulykke eller en tabbe som har blitt dekket til. Jeg tror ikke det var ment som et våpen, og jeg tviler på at det ble sluppet løs med vilje, sier Butler til TV 2.

Han mener det er viktig å komme til bunns i hvordan viruset oppsto.

– Det er viktig å finne svar av ren nysgjerrighet, men også fordi når det først skjer en gang, kan det skje igjen. Det er for mange løse tråder. Det er litt som en detektivroman, sier Butler.

ANSTRENGT FORHOLD: Det har vært ett anstrengt forhold mellom kinesiske myndigheter og WHO. Foto: Ng Han Guan

Avviser teorien

Samarbeidet mellom Kina og WHO har lenge vært anstrengt, noe som har gjort arbeidet med å finne virusets opphav krevende.

WHO har blant annet etterlyst større tilgang til rådata fra Kina, et krav også Norge har sluttet seg til.

Kinesiske myndigheter reagerer på at WHO fortsatt ikke har utelukket at viruset kan stamme fra en lekkasje på et kinesisk laboratorium.

AVVISER: Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger avkreftet at viruset stammer fra et laboratorium. Foto: Mark Schiefelbein

– Dette er manglende respekt for sunn fornuft og arroganse mot vitenskapen, sa visehelseminister Zeng Winxin i juli.

Han mener laboratoriet i Wuhan ikke har virus som kan infisere mennesker direkte og har gjentatte ganger avvist teorien.

Jakten fortsetter

Selv om det nå er to år siden pandemien brøt ut har man ikke gitt opp jakten på virusets opphav.

WHO har nylig satt ned et nytt team på 25 forskere som skal fortsette å lete etter svar.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg håper at man etterhvert vil få flere svar, men tror ikke dette er avgjørende for videre pandemihåndtering.

– Det som er avgjørende er å kjenne til virusets egenskaper og hvordan det sprer seg. Men selvsagt ville det vært fint å få svar. Det kan bidra til å få kunnskap som gjør at vi bedre kan forebygge og oppdage slike utbrudd og stanse det før det blir pandemier, sier Stoltenberg.