Ble ikke vist på TV – Farmen kjendis-deltaker ble akutt syk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter kun et knapt døgn på Farmen kjendis-gården ble Niklas Baarli (32) syk, og fryktet at han måtte trekke seg fra programmet.

Den sjette sesongen av Farmen kjendis er i gang, og overgangen til 1922 er allerede stor for flere av de tolv nye kjendisene.

For én av deltakerne ble omveltningen så stor at det gikk på helsen løs.

Det ble derimot ikke vist på TV.

BLE SLÅTT UT: Niklas Baarli fikk virkelig kjenne det på kroppen, da han dro 100 år tilbake i tid. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Søyle med sort «gugge»

I løpet av et kort døgn på Bøensætre gård opplevde radioprofil Niklas Baarli (32) at det var noe som ikke stemte.

– Jeg begynner å kaste opp som en stukken gris på et tidspunkt, forteller Baarli til God kveld Norge.

Da tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50), Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (52) og storbonde Dorthe Skappel (59) skulle flå et villsvinhode, som var en del av ukesoppdraget, merket de plutselig Baarli som hang ut av soveromsvinduet i andre etasje.

– Jeg satt utenfor huset med Kjersti og Vebjørn, og så hører vi et vræl fra andre etasje. Så kommer det en søyle med sort «gugge», forteller Skappel til God kveld Norge.

– Det var helt sjokkerende. At du i det hele tatt klarte å komme deg til det vinduet var jo flaks, sier Skappel mens hun titter bort på Baarli.

Redd han måtte trekke seg

I klippet forteller Skappel at hun opplevde det hele som dramatisk, og at hun ble bekymret for Baarli.

– Jeg tenkte at nå må noen ta han vekk, så han ikke smitter hele gården med omgangssyke, forteller hun.

Da kroppen hans sviktet, fryktet Baarli at han måtte trekke seg fra programmet.

– Jeg tenkte: «Hva er det som skjer?». Hele kroppen skalv og det føltes ut som jeg skulle dø. Når du ligger syk i den sengen, så har du verken musikk, TV eller mobil. Du har bare deg selv og dynen. Da var jeg så nære ved å trekke meg, forteller han til God kveld Norge.

Den populære TV- og radioprofilen så så mørkt på det at han hadde avtalt at han kunne komme tilbake på jobb, dersom han måtte forlate gården.

– Jeg kunne ikke være han fyren som bare ligger og sover. Det er et slikt menneske hvert år. Og hva skjer med de menneskene? Rett hjem. Det er helt krise, forteller Baarli.

Selv om han var syk i flere dager, valgte han likevel å bli værende inne på gården.

– Det er for ille å trekke seg når man har satt hele livet på vent. Det er sånn: «Jeg vet ikke når jeg kommer tilbake, men jeg må holde av i alle fall seks uker, og så kommer du tilbake dag tre». Det går ikke, sier han.

Lot seg imponere av Baarli

Til tross for at han var syk, forteller Skappel at hun ble svært imponert over arbeidsinnsatsen Baarli viste inne på gården.

– Det skal være sagt, da var jeg imponert. Du spydde og jobbet vekselvis gjennom den første uken, og det hadde jeg aldri trodd, forteller hun.

Også influenser Sophie Elise Isachsen (27) deler sin medfølelse ovenfor Baarli.

– Vi hadde fortsatt ikke funnet ut hvordan vi skulle lage grøten god, da du hadde «omgangssyken». Å se ansiktet ditt da du spiste den ekle grøten … den smakte helt jævlig, forteller hun.

– Det var helt jævlig. Jeg husker jeg pepret grøten, legger Baarli til.

