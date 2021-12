Thingnes Bø tok sin første verdenscup-seier på 18 forsøk: – Endelig!

Johannes Thingnes Bø (28) leverte et kjempeløp i Frankrike og tok sin første individuelle seier i verdenscupen på nesten et år.

Fredag ettermiddag var det klart for 10 kilometer sprint i verdenscupen i skiskyting i franske Annecy Le Grand Bornand.

Etter et tungt år og en svak sesongåpning individuelt, med 29. plass i Hochfilzen forrige helg, slo 29-åringen kraftig tilbake på favorittarenaen fredag.

Seieren var hans første individuelle verdenscupseier siden fellesstarten 24. januar 2020 i Anterselva.

– Endelig! Det betyr masse, sier Thingnes Bø til NRK, og fortsetter:

– Man må være god skal man vinne og det har jeg ikke vært i det siste. Jeg elsker det jeg gjør på skytebanen og nærmer meg bestetid på ski, så jeg er veldig fornøyd.

«Allez les Bø»

Fra før hadde Thingnes Bø vunnet på seks av åtte forsøk i Le Grand Bornand og fredag ble det ny triumf for stryningen etter to fulle hus på skytingen.

– Jeg føler meg nesten like mye hjemme her som i Norge, sa Thingnes Bø og la til at franskmennene heiet ham frem med «Allez les Bø».

Etter prikkfri skyting både på liggende og stående lå han 11,7 sekunder foran russiske Eduard Latypov ved passering. Stryningen gikk i mål på tiden 23:30.3, 7.2 sekunder foran russeren.

– Han er tilbake virker det som. I praktslag!, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith om Thingnes Bø.

– Totalt sett et kjempeløp! Jeg tror jeg klarte å «time» kreftene bra, oppsummerte vinneren selv.

Fra hjerteproblemer til pallplass

Filip Fjeld Andersen (22) gikk inn til foreløpig tredjeplass. Det har vært en lang vei mot den første pallplassen i verdenscupen for 22-åringen.

– En drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har hatt trøbbel med hjerteflimmer og vært gjennom noen operasjoner for det. Nå er heldigvis alt i orden, sier Andersen.

– For et gjennombrudd!, utbrøt NRKs kommentator da Andersen gikk i mål som tredjemann.

Sturla Holm Lægreid krysset målstreken som nummer fem.