Dette har vært en bestselger gjennom flere tiår

Toyota RAV4 står for en utrolig sterk prestasjon. Bilen har vært på topp-10 listen over Norges mest solgte biler i over 20 år!

Det løsnet for alvor da andre generasjon av den kompakte SUV-en kom i 2000. Den modellen ble umåtelig populær. Det har den vært siden – og det er den fortsatt. I år er dette den eneste ikke-elektriske bilen som er blant de 10 mest solgte i Norge.

Selvfølgelig har bilen utviklet seg underveis. Nye generasjoner RAV4 har kommet til. Det samme med motorer. I noen år var det diesel som gjaldt. Så overtok kombinasjonen bensin/hybrid og nå er den soleklare bestselgeren den ladbare hybriden.

Toyota RAV4 finnes i fem generasjoner. Bilen er solgt i over 10 millioner eksemplarer.

Det er mye som tyder på at den suksessrike SUV-en går usikre tider i møte. Neste år kommer nemlig også Toyota med en elektrisk bil. En bil som vil være i samme segment som dagens RAV4.

Uansett vil RAV4 være å finne på bruktmarkedet i mange, mange år framover. Godt salg over mange år gir naturlig nok godt utvalg blant de brukte også. Prisene starer på nærmest ingenting, for eldre og slitte biler, og går oppover til rundt 500.000 kroner for nye, fine eksemplarer.

Toyota er jo viden kjent for god kvalitet og driftssikkerhet. Men slett ikke alle RAV4-eierne er like fornøyde. Det viser en titt i vår brukergenererte bruktbilguide, «Eierne mener». Der har 120 eiere, av alle årsmodeller av RAV4, delt sine erfaringer med denne modellen.

Dette er noe av det eierne skriver om bilene sine:

Store utgifter:

Faksimile fra Eierne mener.

– Litt for liten bagasjeplass. Mangler 4-5 cm for at 4 personer kan ta med standard koffert til flyplassen. Det er bare noe av det denne eieren av en 2010-modell sier om bilen sin.

Som positivt nevner denne eieren at man sitter høyt, har god oversikt og bilen byr på greit med krefter, men utgifter til verkstedbesøk trekker en del ned.

Totalt ender denne anmeldelsen på lave 5,4 poeng av 10 oppnåelige.

Les hele anmeldelsen her:

Lavt forbruk

Faksimile fra Eierne mener.

– Veldig god plass. Betraktelig større enn forrige generasjon, forklarer denne eieren som tydelig har hatt flere slike biler. Nå kjører vedkommende en 2020-modell ladbar hybrid og er svært godt fornøyd.

Det påpekes også at bilen oppleves som sprek og at den kan kjøres relativt langt på bare strøm.

Slik blir det godt med poeng av. Her gis det full pott i så å si samtlige kategorier og det hele ender på 9,8 av 10 mulige poeng.

Les hele anmeldelsen her:

Kjekk bil for småbarnsforeldre

Faksimile fra Eierne mener.

– Kjekk bil for småbarnsforeldre så lenge det er stigtrinn på siden av bilen. Dette forenkler veldig inngang for barn. Når de sitter i barnestoler, har de fin utsikt gjennom siderutene og fremover. Dette kommer fra eieren av en 2017-modell.

Her gis det full pott i kategorien kvalitet og driftssikkerhet, mens det trekkes litt for service-kostnader og det nevnes også at forbruket er litt høyere enn oppgitt.

Det nevnes også at biler med tohjulsdrift har noen svakheter i forhold til bilene med trekk på alle fire hjul.

Totalt får denne bilen 8,4 av 10 poeng i denne anmeldelsen.

Les hele anmeldelsen her:

Problemer med det meste

Faksimile fra Eierne mener.

Så fornøyd er ikke eieren av denne 2007-modellen med 2,2-liters dieselmotor. Her har det vært mye påkost.

– Har hatt store problemer og skiftet motor, dyser og annet som er dyrt, forteller denne eieren.

Videre fortelles det at bilen er stiv og skranglete og at forbruket er høyt. Det hele ender med den laveste poengsummen av alle. Fattige 2,8 poeng av 10 oppnåelige ble fasit her.

Les hele anmeldelsen her:

Oppsummering:

Jevnt over er Toyota RAV4-eierne veldig fornøyde. Men de som er misfornøyde – de er veldig misfornøyde.

Det som ofte går igjen er litt høyt forbruk og ikke de aller mest inspirerende kjøreegenskapene. På pluss-siden noterer vi oss driftssikkerhet, mye bil for pengene og plass. Det virker også som om mange eiere har nå har RAV4 nummer både to og tre. Det hadde de neppe hatt om de ikke var fornøyde.

Det virker også som om det er de med litt eldre biler som er mest misfornøyde. Med unntak av de få som har den alle første generasjonen. De er veldig fornøyde, men denne har jo blitt en kult- og samlerbil.

Om vi sammenligner RAV4 mot konkurrenter som VW Tiguan og Subaru Forester (alle generasjoner), vinner sistnevnte med 8,3 av 10 poeng. VW Tiguan og Toyota RAV4 får begge 7,8 av 10 mulige poeng.

Sjekk også ut denne Toyota-legenden:

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftssikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Mye tyder på at dette blir Norges billigste bil

Video: Få med deg denne bruktbiltesten av Toyota RAV4