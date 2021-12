– Det må være en balanse

Bare business (TV 2): Equinor-sjefen frykter enda høyere strømpriser - og at det kan føre til mer sosial og politisk uro i Norge og internasjonalt.

– Det må være nok energi til enhver tid, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Med to kalde vintre på rad både i Asia og Europa, mindre gass fra Russland, og overgang til mindre stabile, grønne energiformer i flere land, så er tilgangen på elektrisitet blitt hardt rammet de siste månedene. Det har ført til rekordhøye strømpriser både i Norge og Europa.

Det har gjort at Equinor-sjefen roper varsku om at situasjonen kan bli enda verre hvis det utvinnes mindre olje og gass, så lenge det ikke er bygget opp nok fornybar energi:

Folkeopprør

– Nå er det for lite energi. Og i det grønne skiftet, samtidig som man investerer mer i fornybart, så må man også sørge for at det er nok olje og gass, Man må finne den rette balansen av å investere i olje og gass, mens man samtidig trapper opp innen fornybart, sier Opedal i TV 2-programmet Bare business.

Han mener at strømopprøret vi har sett i Norge i vinter, bare kan være forsmaken på det som kan komme hvis det blir mer ubalanse i strømforsyningen. For eksempel kan det komme folkeopprør rundt i Europa, der mange regjeringer ikke har penger til å hjelpe befolkningen med strømregningen:

Gule vester-bevegelsen (Gilets Jaunes), som protesterte mot høye drivstoffutgifter i Frankrike. Her i Lyon i 2019. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

– Vi husker de «gule vestene» i Frankrike, da energiprisene ble for høye. Vi ser det i England, nå når gassprisene er veldig høye og industrien derfor må permittere folk, sier Opedal.

– Nå snakker jo du på vegne og olje- og gassnæringen, og som et argument mot miljøpartier og andre oljemotstandere om at man ikke kan sette en sluttdato, ikke fase ut for fort?

– Akkurat det er poenget. Vi skal fram mot en verden der det er mer fornybar energi. Alle er enige om det. Men veien dit og å finne den rette balansen, blir utrolig viktig, sier han.

Varmt hus vs miljø

– Kan oppslutningen om det grønne skiftet svekkes nå med høye strømpriser? Folk vil kanskje heller ha et varmt hus enn et mål om grønne energiformer?

– Ja, derfor er det så viktig at man får nok energi, slik at det ikke blir store svingninger i prisene på strøm eller gass for forbrukerne. Da kan man varme opp huset sitt, samtidig som vi beveger oss mot klimamålene, sier Equinor-sjefen.

Vindkraft

Opedal tok over jobben som konsernsjef i Equinor i november i fjor, og har satt som mål å gjøre olje- og gassgigiganten mer bærekraftig. Selskapet satser nå stadig mer på grønne energiformer, som vindkraft.

Etter planen skal flytende havvind-turbiner også brukes for å elektrifisere olje- og gassplattformene på norsk sokkel, og dermed redusere Norges CO2-utslipp.

– Men mange mener at havvind vil bli veldig dyrt, og kanskje ikke lønnsomt?

– Ja, og så er det sånn at det er mye teknologi som har vært dyrt i begynnelsen. Og så, etter hvert som man får skalert det opp, så blir det konkurransedyktig. Etter hvert som man får flere prosjekter, får bygget større vindparker, får mer erfaring, så vil man alltid lete etter muligheter som driver ned kostnadene, sier han.

– Men vil det bli lønnsomt?

– Ja, det vil bli lønnsomt. Det er nødt til å bli lønnsomt. Vi ser at havvind er en av de fornybarformene som verden trenger. Veldig mange land har stor kystlinje, og det å kunne bruke havområdene for å generere energi er viktig for mange land, sier Opedal.

Fugler og fisker

Planene om stor utbygging av havvindparker har også fått kritiske reaksjoner. Det er frykt for at store, flytende vindturbiner kan bli en fare for fuglelivet, og for fiskenes gyting i havet.

– Har dere nok kunnskap om konsekvensene av havvind-turbinene?

– Det må vi jobbe med. Vi må forstå hvordan det påvirker miljøet. Men vi har 10 års erfaring med vindturbiner i Storbritannia, og har drevet miljøovervåking der. Vi har ikke alle svarene nå, men vi vil samle kunnskapen vi har for å ta de riktige beslutningene, sier Anders Opedal.

