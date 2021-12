«Farmen»-paret har giftet seg

«Farmen»-paret Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal møtte hverandre for to år siden da begge deltok i «Farmens» sideprogram «Torpet».

Her ble de først gode venner før det senere utviklet seg til kjærlighet.

Nå har «Farmen»-paret giftet seg i all hemmelighet melder Dagbladet.

- Jeg er litt rørt, det hadde jeg ikke trodd. Nei dette var herlig, sier brudgommen til Dagbladet like etter vielsen.

Samboere i husbåt

I 2020 ble det kjent at Aniksdal og Hoksrød var et par, og romansen kom som et sjokk for flere. Derfor valgte de å holde forholdet skjult helt i starten.

– Noen kaller oss «lesba og villmannen», mens noen sier «skjønnheten og udyret». Jeg liker den siste best, sa Hoksrød til God kveld Norge da.

Ifølge Aniksdal var det litt flørting allerede inne på «Torpet»-gården. Hoksrød mener det ikke var flørting, men begeistring for at han var på gården fordi hun likte at han var gæren.

Etter en lengre periode med tog-pendling valgte paret senere i 2020 å bli samboere og bosatte seg i husbåten til Aniksdal i Rogaland.

Aniksdal har tidligere uttalt at han aldri trodde han skulle få så god kjemi med Hoksrød. Og han nektet flere ganger inne på «Torpet» for at Hoksrød var lesbisk.

– Vi var gode venner. Jeg hadde aldri planer om å ligge med ei lesbe, sa han tidlig i 2020.

KLINER TIL: Frank Tore Aniksdal er ikke redd for å vise sine følelser for Eunike Hoksrød og kliner til på toppen av husbåten sin. Foto: Mariann Habbestad

Gift for tredje gang

Dette er ikke første gang Hoksrød gifter seg, og hun har nå giftet seg tre ganger.

I 1998 giftet hun seg for første gang med en mann og fikk to barn sammen med han. Senere møtte hun Vibeke Hansen, som hun giftet seg med i 2012.

Nå har hun giftet seg i alle hemmelighet med Aniksdal. Planen var først å gifte seg i sommer, men datoen var ikke satt.

Til slutt havnet bryllupdatoen i desember med få gjester tilstede. Selve bryllupsfesten er flyttet til lenger ut på våren.