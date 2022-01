Oslo-advokat siktet for grov hvitvasking – bevillingen suspendert

En Oslo-advokat som er siktet for grov hvitvasking, har fått sin advokatbevilling suspendert. Straffesaken inngår i et større sakskompleks der en 48-åring er siktet for å ha hvitvasket over en halv milliard norske kroner.

TV 2 har fått innsyn i vedtaket fra Advokatbevillingsnemden, som er datert 16. desember 2021.

Bakgrunnen for suspensjonen er at han er siktet for å ha hvitvasket 1,13 millioner kroner for en 48 år gammel betalingsagent i Oslo. Siktelsen mot advokaten gjelder også brudd på hvitvaskingsloven.

Det var Finansavisen som først omtalte saken.

Betalingsagenten, som var en klient av advokaten, er siktet for å ha hvitvasket mer enn en halv milliard norske kroner.

Siktelsen mot advokaten ble tatt ut av Kripos i september i år. VG har omtalt dette tidligere.

– Jeg kan bekrefte at Kripos har siktet en advokat for grov hvitvasking, i et sakskompleks som er under etterforskning av politiet, sier politiadvokat Anja Perminow Straand i Kripos til TV 2.

Nekter straffskyld

Politiet mener at advokaten har hvitvasket penger ved å gjennomføre ulovlige overføringer fra en klientkonto.

Advokatbevillingsnemden behandlet Tilsynsrådets innstilling om å suspendere advokaten torsdag 16. desember.

I vedtaket heter det at «dersom han blir endelig domfelt i samsvar med siktelsen mot ham, kan dette medføre tilbakekall av hans advokatbevilling».

Straffesaken er fortsatt under etterforskning, og advokaten er ikke tiltalt. Advokaten forsvares av Fredrik Berg, som skriver i en e-post til TV 2 at de har begjært midlertidig forføyning med krav om at suspensjonen oppheves.

– Min klient benekter straffskyld. Det kan dokumenteres at opphavet til pengene er en lovlig betalingsformidlingsvirksomhet og at hele pengebeløpet som påstås hvitvasket består av mindre enkeltinnskudd fra norske verifiserbare kunder. Dermed er også selve premisset for suspensjonen feil, skriver Berg videre i e-posten.

13,5 millioner i kofferten

Siktelsen mot advokaten er del av et større sakskompleks, som er delt opp i en rekke straffesaker som fortsatt er under etterforskning.

Den 48 år gamle betalingsagenten som politiet mener at advokaten ulovlig har overført penger for, har drevet såkalt hawala-virksomhet i en årrekke.

Det er et system for pengeoverføringer over landegrenser og fungerer som et alternativ til bankvesenet i store deler av Asia og i deler av Afrika. Hawala-virksomhet er basert på tillit og islamske tradisjoner og er ikke ulovlig i Norge.

Likevel vedtok Finansdepartementet for flere år siden at 48-åringens selskap ikke fikk lov til å gjennomføre betalingsformidling. Vedtaket ble fattet på grunn av manglende regnskap og kontroll i selskapet.

Mannens kundeforhold i banken ble derfor sagt opp, og hans kontoer ble sperret. Likevel mener politiet at han fortsatte å frakte penger ut av Norge.

I september 2019 ble 48-åringen stoppet på Gardermoen med 13,5 millioner kroner i bagasjen. Året før ble han stoppet med om lag 100.000 euro i kofferten på vei hjem fra Tyskland.

Siden VG skrev om saken i juli, er siktelsen mot betalingsagenten vesentlig utvidet.

I en fengslingskjennelse mot 48-åringen kommer det frem at politiet nå mener å kunne bevise at han har hvitvasket mer enn en halv milliard kroner.

TV 2 har vært i kontakt med politiadvokat Christian Eckhoff som har påtaleansvaret i saken.

– Vi etterforsker saken for fullt, og håper å få den opp retten i løpet av 2022, sier Eckhoff.

Mottok over 2,5 millioner

I vedtaket som TV 2 har fått innsyn i, heter det at «sakens opplysninger etterlater inntrykket av at oppdraget advokaten påtok seg, i realiteten gikk ut på å omgå et forbud mot betalingsformidling som klienten var blitt ilagt og at klienten unngikk bankenes hvitvaskingskontroll og tiltak».

Videre står det:

«Det fremgår av den fremlagte e-postkorrespondanse mellom advokat [...] og klienten underveis i prosessen, at advokatens forsøk på å overføre pengene først mislyktes flere ganger som følge av bankene fulgte sine lovpålagte hvitvaskingsforpliktelser.»

Advokaten selv har forklart at han var kjent med straffesaken mot klienten.

Selv anfører han at beløpet som ble overført til hans klientkonto, var på drøyt 2,5 millioner kroner. Advokatbevillingsnemnden mener det er grunn til å mistenke at store deler av denne summen skulle hvitvaskes for den 48 år gamle betalingsagenten.

Dette nekter advokaten for. Han har brakt vedtaket om suspensjon inn for domstolen med begjæring om midlertidig forføyning.

Det er Øst politidistrikt som etterforsker saken mot betalingsagenten, mens Kripos etterforsker straffesaken mot advokaten.

48-åringen har sittet i politiets varetekt siden januar 2021.

Hele selskapet under tilsyn

TV 2 har også fått innsyn i et varsel sendt til advokatselskapet der den siktede advokaten jobber. Varselet bekrefter at hele selskapet er underlagt et bokettersyn.

I varselet skriver Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at de den 8. oktober i 2020 mottok et tips fra en navngitt person om mulige uregelmessigheter knyttet til behandling av betrodde midler.

I brevet gjøres det også oppmerksom på at Tilsynsrådet tidligere har mottatt henvendelser knyttet til påståtte kritikkverdige handlinger rundt advokatfirmaets salærkrav og håndtering av oppdrag.

Tilsynsrådet har bedt selskapet om å sende en oversikt over alle rettsprosesser selskapet har vært involvert i, mot nåværende og tidligere klienter, som gjelder salærkrav og/eller utførelse av oppdrag.

«Tilsynsrådet ber i første omgang om en oversikt som dekker slike saker i perioden de siste fem årene», heter det i varselet.